Дворазова чемпіонка світу з біатлону вдруге стала мамою (фото)

Титулована німецька ексбіатлоністка, дворазова чемпіонка світу Франциска Хільдебранд вдруге стала мамою. Про народження сина 37-річна спортсменка повідомила на своій сторінці в Instagram. Раніше ще одна чемпіонка світу з біатлону стала мамою на Різдво.

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«Коли життя збагатилося ще одним дивом! Ласкаво просимо, малюку!» — написала Франциска, додавши фотографію, на якій зображені маленькі ручки двох її дітей.

Нагадаємо, що на початку 2023 року, незабаром після завершення кар'єри, біатлоністка народила доньку.

За роки виступів на біатлонних трасах дворазова чемпіонка світу в естафетах Хільдебранд двічі перемагала на Кубку світу в індивідуальних перегонах та аж 13 разів у командних. Ще під час кар'єри уродженка Рупольдінга Хільдебранд здобула ступінь бакалавра за спеціальністю «Міжнародний менеджмент», а нещодавно стала магістром у галузі бізнес-психології.

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2017 рік. Франциска Хільдебранд (друга ліворуч) після перемоги в естафеті на чемпіонаті світу у Хохфільцені

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що багаторазова чемпіонка світу з біатлону перенесла операцію на серці у розпал сезону.

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Фото DPA, Instagram

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