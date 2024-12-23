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Багаторазова чемпіонка світу з біатлону перенесла операцію на серці у розпал сезону (фото)

11:05 23 грудня 2024
Інгрід Тандреволд

Знаменита норвезька біатлоністка, чотириразова чемпіона світу 28-річна Інгрід Тандреволд, яка торік стала віцечемпіонкою «Різдвяної гонки», перенесла операцію на серці. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Я успішно перенесла операцію на серці. Хочу підкреслити, що я б, звичайно, ніколи не стала їздити на лижах, якби це було для мене небезпечно. Мене також ніколи не пустили б на трасу. І я приношу свої вибачення, якщо ви бачили неприємні кадри по телевізору», — написала біатлоністка.

Зазначимо, що на старті сезону норвежка зазнавала проблем із серцевим ритмом. Через це під час етапу Кубка світу в фінському Контіалахті Тандреволд довелося двічі зупинятися просто під час гонок.

Додамо, що Інгрід Тандреволд, окрім завоювання чотирьох золотих медалей світових першостей в естафеті, також шість разів ставала призеркою чемпіонатів світу і тричі — чемпіонатів Європи. В минулому сезоні норвежка стала володаркою Малого кришталевого глобуса у заліку жіночих спринтерських гонок.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з біатлону стріляв собі в живіт.

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