Трамп не любить довгих перемовин: журналіст про дії глави США у новому році

Діалог з путіним про закінчення війни для Трампа у тому чи іншому форматі є неминучим, але колишні приязні стосунки можуть змінитись. Все тому, що в очах новообраного президента США російський диктатор став слабшим. Однак лідери намагатимуться переграти один одного, розповів журналіст Evening Standart Роберт Фокс.

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«У 2024 році путін переніс чимало негараздів. Це втрата військових баз у Сирії, де росія не змогла допомогти втримати режим Башара Асада. Всі ці та інші фактори можуть вплинути на майбутні стосунки путіна з Дональдом Трампом. Це буде дуже складно, тому що Трамп бачив путіна як, я б сказав, споріднену душу. Я чув від однієї людини, яка бачила їх разом, що це два нарциси, які вважають себе великими лідерами. І кожен з них думає, що він розумніший за іншого. Тож це справді буде складна ситуація», — сказав Роберт Фокс.

Фокс додав, що Трамп не любить довгих перемовин та великих воєн.

«І в нього є дві складні проблеми, яких він спробує позбутися: Україна та все більші вимоги з боку Нетаньягу — теж дуже складного союзника. З високою ймовірністю Трамп покладе більшу відповідальність на європейців, зокрема британців, які зараз виглядають дуже слабкими», — вважає Фокс.

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Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про намагання путіна посварити його з Трампом.

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