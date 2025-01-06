Президент України Володимир Зеленський, який після перемоги на виборах президента США говорив із Дональдом Трампом про припинення війни, дав тригодинне інтерв'ю американському блогеру Лексу Фрідману. Він говорив як про шляхи досягнення миру в Україні, так і про перші дні широкомасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року. Примітний той факт, що український президент відмовився розмовляти російською з подкастером, який знає цю мову. І кілька разів використав обсценну лексику.

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Як пише ВВС, Зеленський згадав, як три роки тому, ще до того, як російські танки перетнули кордон, просив у західних партнерів, насамперед у Америки, посилити Україну і зброєю, і «залякати» путіна санкціями, щоб господар кремля не зважився на вторгнення.

«Не кажіть, будь ласка, „якщо він перейде через кордони, якщо він вбиватиме, ми введемо санкції“. Ну, це х**ня, вибачте», — сказав Зеленський, який вважає, що тоді Україна не отримала допомоги: «Я вважаю, що ні. Ми не отримували допомоги. Якщо ми вважатимемо, що слова це допомога, тоді ми отримували її дуже багато». Адже і санкції, і постачання зброї розпочалися вже після того, як росія вторглася в Україну.

Нагадаємо, що взимку 2022 року олександр лукашенко «носився» по телеефірах з мапою, показуючи, звідки «на білорусь готувався напад», виправдовуючи дії росіян. Однак Володимир Зеленський розповів співрозмовнику, що у перші дні війни говорив із лукашенком і той вибачався: «Він казав, що «це не я», з його території пускали ракети, і пускав путін. Він говорив: «Ти повір, це не я, я не контролюю». Я йому сказав, що він такий же вбивця, а він мені казав: «Зрозумій, не можна воювати з росіянами».

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Розмова відбулася на другий чи третій день війни, і, як згадував президент України, тоді лукашенко запропонував… завдати удару по білорусі, по Мозирському НПЗ, який багато значить для економіки цієї країни.

Володимир Зеленський, який не вірить у те, що росіяни дотримуватимуться будь-яких домовленостей, як це було й раніше, заявив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом без путіна, а також залучити до переговорів про припинення війни в Україні європейських партнерів.

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«Я думаю, 25 січня або в інший день, ми сідаємо насамперед із Трампом. Ми домовляємося, як ми можемо зупинити війну та путіна. І ми з Трампом домовимось. І якщо він запропонує сильні гарантії безпеки, то після цього може бути розмова з росіянами. І тільки так, а не просто одразу сіли втрьох», — пояснив він і наголосив також на важливості «голосу Європи». Зеленський переконаний, що США та ЄС можуть «запропонувати сильні гарантії безпеки Україні».

Володимир Зеленський вважає, що господар кремля боїться новообраного президента США. У той же час, якщо Дональд Трамп піде на заходи щодо припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, то він «дасть пас путіну». «Він цього не хоче, але він дасть пас можливості путіну, тому що в голові у путіна розсварити мене з Трампом», — сказав він і додав, що російський президент не хоче завершення війни.

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І гарантії безпеки мають бути не такими, яким свого часу став Будапештський меморандум, підписаний 5 грудня 1994 року лідерами України, росії, Великобританії та США.

«Це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки», — зазначив він і нагадав, що в документі вказувалося, що у разі порушення державного кордону України країни-підписанти проводять консультації. Проте окупація українських територій розпочалася не у лютому 2022 року, а значно раніше — у 2014 році із захоплення росіянами Криму. Протягом кількох років Україна надсилала своїм «ганатрам» офіційні листи, проте це не спрацювало.

«Що написано у меморандумі? Консультації Україна проводить консультації, якщо порушено її територіальну цілісність. І всі мають бути на консультаціях, усі мають приїхати, мають зустрітися терміново — Америка, Британія, росія, Франція, Китай. Хтось приїхав? Ні. Хтось відповів на ці листи офіційні? Хтось провів консультації? Ні. Чому? Та по**ру. Це ж зрозуміло російською? Ось як російською було по**ру, так і всім іншим гарантам було по**ру на цю країну, на цих людей, на ці гарантії безпеки», — додав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський за кілька кілометрів від лінії фронту спілкувався з журналістом телеканалу Fox Бретом Байєром. В інтерв'ю він заявляв, що якщо Дональд Трамп (тоді ще кандидат у президенти) приїде до України, він готовий з ним поїхати на передову і показати, що «війну за кілька годин» з росією не зупинити.

Фото — скріншот

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