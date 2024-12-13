Падіння режиму Башара Асада після 24 років правління у Сирії стало геополітичною поразкою росії. Як відомо, російські війська відігравали важливу роль у підтримці режиму Асада. Так само вони відіграли важливу роль і у падінні режиму: через те, що вони нічого не зробили. російська армія не втручалася, коли опозиційні сили звільняли місто за містом в Сирії. У путіна насправді не було вибору. Він зробив ставку на приватну військову групу «Вагнер», сумнозвісну та вже неіснуючу найману силу, щоб вона забезпечила підтримку його інтересів в Сирії. Але, надавши повноваження групі «Вагнер», путін прирік і її, і режим Асада, пише The Telegraph.

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Найманці не є надійним інструментом національної влади, вважає видання. Група «Вагнер» була сформована близько 2014 року під керівництвом тодішнього наближеного до путіна євгена пригожина. В Сирії угруповання здобуло сумну славу. Бувши провідною російською сухопутною силою для інтервенції москви в охоплену війною країну, ПВК «Вагнер» допомогла сирійській армії перейти в наступ і відвоювати значні території країни.

Використав путін групу «Вагнер» й у війні проти України. Найманці могли змішуватися з натовпом, залишатися непоміченими та уникати відповідальності, а путін завжди міг казати, що росія не вторгається до Криму, в Україну і не окуповує Сирію. Але «вагнерівці» завжди були мотивовані прибутком більше, ніж будь-чим іншим, і в обмін на порятунок режиму Асада група вимагала частку сирійських нафтових доходів. Грошові надходження засліпили «вагнерівців» і їхнього ватажка пригожина. Тому повномасштабне вторгнення росії в Україну на початку 2022 року озлобило їх: така війна більше підходила регулярним військам, ніж найманцям. І в червні 2023 року вони повстали. Але бунт був нейтралізований, а пригожина вбили.

The Telegraph зазначає, що передача приватним суб'єктам державних повноважень на ведення війни, як це зробила росія в період між 2014-м і 2023 роками, є небезпечною. Найманці дають і забирають.

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Цей урок особливо актуальний зараз, коли Дональд Трамп був переобраний президентом США. Під час свого першого терміну, що закінчився у 2021 році, Трамп підтримував тісні зв'язки з американською версією ПВК «Вагнер» — групою приватних військових компаній на чолі з Еріком Прінсом. Чи збережуться ці зв'язки й чи залучить їх Трамп для розв'язання зовнішньополітичних проблем, незрозуміло.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що, на думку колишнього муфтія Духовного управління мусульман України Саїда Ісмагілова, повалення режиму Асада в Сирії — це заслуга ЗСУ.

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