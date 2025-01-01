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Україна

путин хоче завершити перемовини до 9 травня та представити це як свою перемогу над Україною, — Sky News

15:01 1 січня 2025
Кремль хоче подати як своєю перемогу будь-які результати переговорів про припинення війни в Україні. Фото з Вікіпедії

Чутки та заяви щодо можливих переговорів між Україною та росією значно активізувалися з наближенням дати інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, проте конкретного плану у нього, схоже, поки що немає. Водночас багато експертів не виключають «заморозки» війни цього року.

Таку ж думку висловив і кореспондент Sky News Айвор Беннетт, зазначаючи, що обидві сторони «заявили про готовність піти на поступки задля досягнення мирної угоди». Він вважає, що зміна тону заяв пов'язана з обранням Трампа президентом США і що «переговори та угода здаються неминучими».

«Яким би не був результат, росія представить його як перемогу. Я думаю, що кремль сподівається завершити переговори до 9 травня, коли відзначатимуться 80-ті роковини перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Метою буде подвійне святкування», — вважає журналіст.

Однак, на його думку, проблеми у росії та путіна на цьому не закінчаться — наступною «битвою» для росії стане економіка в умовах зростання інфляції, падіння рубля і слабкої продуктивності.

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Раніше міністр закордонних справ України у 2007—2009 роках Володимир Огризко наголошував, що український президент навряд чи сяде за один стіл переговорів із путіним. За його словами, традиційно переговори ведуться на нижчому рівні, а їхні результати вже передаються керівництву для підписання. Він вважає, що переговори двох сторін, над якими працює Дональд Трамп, мають дуже багато нюансів, і що Україна та росія можуть призначити певні делегації, які мають зустрітися на території третіх країн.

Фото з Вікіпедії

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