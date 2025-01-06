42.00 / 42.68 43.58 / 44.35
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Час сміливих та амбітних: кому зі знаків зодіаку більше за інших пощастить на тижні 6 — 12 січня

17:47 6 січня 2025
Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня 2025 року

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня, розповіли, кому найбільше пощастить у цей період, пише slovofraza.com.

На цих людей чекають яскраві події, які запам'ятаються надовго.

Риби
Риб чекає емоційний підйом, а інтуїція стане їх найкращим помічником, дозволяючи уникати помилок та приймати вірні рішення. Фінансова сфера буде стабільною, а їхнє вміння планувати допоможе збільшити заощадження.

Овен
Овнів чекає справжній тріумф. Це чудовий період для сміливих ініціатив та реалізації амбітних цілей. Фінансова сторона потішить стабільністю, а деякі отримають грошові винагороди.

РЕКЛАМА

Лев
Леви матимуть неймовірно яскравий тиждень, наповнений натхненням і успіхом. Вони будуть у центрі уваги, що принесе не лише визнання, а й нові можливості. У фінансовій сфері можливі несподівані прибутки чи вигідні пропозиції.

Терези
Терези будуть відчувати, що удача веде їх за руку. У роботі проявиться їхня природна дипломатія, яка дозволить укласти вигідні угоди або домовленості. Фінансова сфера обіцяє невеликий прибуток.

РЕКЛАМА

Стрілець
У Стрільців настає час зростання та розкриття потенціалу. На роботі їм можуть запропонувати зайнятися новим проектом чи перейти більш перспективну посаду. У фінансовій сфері можливі несподівані надходження чи шанс вигідно вкласти кошти.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня.

РЕКЛАМА

255

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Банківські картки можуть блокувати, фото з відкритих джерел

Зняття грошей — не частіше 3 разів на місяць: за що українцям почнуть блокувати картки

Карти Таро&nbsp;— розклад на тиждень, фото з відкритих джерел

Таро-прогноз від мольфара Макса Гордєєва на тиждень з 6 по 12 січня: Близнюкам — «Маг», а Левам — «Колесо Фортуни»

Леонтьєв готовий до світового турне, фото росЗМІ

«Казанова» майже готовий: Леонтьєв назвав умови, за яких готовий їхати у світовий тур

У парламент внесли проект закону про штрафи для автовласників, які продають машини зі скрученим пробігом. Фото Патрульної поліції України

«Проблема набула загрозливого характеру»: у Раді готують новий великий штраф для автомобілістів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту