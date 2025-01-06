Час сміливих та амбітних: кому зі знаків зодіаку більше за інших пощастить на тижні 6 — 12 січня

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня, розповіли, кому найбільше пощастить у цей період, пише slovofraza.com.

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На цих людей чекають яскраві події, які запам'ятаються надовго.

Риби

Риб чекає емоційний підйом, а інтуїція стане їх найкращим помічником, дозволяючи уникати помилок та приймати вірні рішення. Фінансова сфера буде стабільною, а їхнє вміння планувати допоможе збільшити заощадження.

Овен

Овнів чекає справжній тріумф. Це чудовий період для сміливих ініціатив та реалізації амбітних цілей. Фінансова сторона потішить стабільністю, а деякі отримають грошові винагороди.

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Лев

Леви матимуть неймовірно яскравий тиждень, наповнений натхненням і успіхом. Вони будуть у центрі уваги, що принесе не лише визнання, а й нові можливості. У фінансовій сфері можливі несподівані прибутки чи вигідні пропозиції.

Терези

Терези будуть відчувати, що удача веде їх за руку. У роботі проявиться їхня природна дипломатія, яка дозволить укласти вигідні угоди або домовленості. Фінансова сфера обіцяє невеликий прибуток.

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Стрілець

У Стрільців настає час зростання та розкриття потенціалу. На роботі їм можуть запропонувати зайнятися новим проектом чи перейти більш перспективну посаду. У фінансовій сфері можливі несподівані надходження чи шанс вигідно вкласти кошти.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня.

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