Астрологи, які назвали чотири знаки зодіаку, яким після 6 січня має пощастити, у тому числі і з фінансами, надали рекомендації усім представникам зодіакального кола на новий тиждень — з 6 по 12 січня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Фінансовий гороскоп на тиждень для Овнів обіцяє знаку впевненість у грошових питаннях. Так, у знака з'являться нові можливості для збільшення доходів. Можливо, нове джерело заробітку вам підкажуть друзі чи колеги. А ось спонтанних витрат краще уникати — ви можете вибитися з бюджету. Великі покупки, якщо такі планувалися, краще робити наприкінці тижня, радить slovofraza.com.

Телець

РЕКЛАМА

Гороскоп на тиждень для Тельців називає поточну фінансову сімденку для знака стабільною. Можливе отримання добрих новин про повернення старого боргу. А ось із вкладеннями грошей зірки рекомендують бути обережними — будь-яку інформацію потрібно добре перевіряти. Як, втім, і пропозиції щодо нової роботи чи співробітництва. Цього тижня добре планувати бюджет, особливо якщо ви задумалися про якусь велику покупку. У будь-якому випадку знаку слід уникати ризикованих угод.

Близнюки

РЕКЛАМА

Фінансовий гороскоп на тиждень для Близнюків обіцяє час хороших можливостей, але тільки для тих, хто здатний зберігати концентрацію. Для роботи над новими проектами слід аналізувати ринок та консультуватися із компетентними людьми. Зірки не радять знаку робити імпульсивні покупки. А ось старі борги треба повернути. У вікенд у Близнюків можливі несподівані витрати, пов'язані з сім'єю.

Рак

РЕКЛАМА

Гороскоп на тиждень для Раків радить знаку зайнятися довгостроковим плануванням та економити гроші. Перші дні цієї сімденки не сприятливі для підписання важливих договорів. Особливо якщо в них фігурують значні суми. А ось для пошуку нових джерел заробітку цей час цілком підійде. Також зірки радять знаку наприкінці тижня не здійснювати великі покупки.

Лев

Фінансовий гороскоп на тиждень обіцяє Левам шанси на збільшення доходів. Це може бути як бонус на роботі, так і підвищення. А ось з азартними іграми та ризикованими вкладеннями краще бути обережними. Цей період — зручний момент для вивчення можливості відкрити власну справу.

Діва

Гороскоп для Дів обіцяє спокійний фінансовий тиждень. Якщо до знаку звернуться з проханням позичити гроші, то приймати відповідне рішення слід з урахуванням своїх можливостей. Знаку зараз краще зайнятися плануванням витрат, визначившись із необхідними покупками на найближчий час. Також цього тижня зірки радять приділити час пошуку вигідніших умов для кредитів.

Читайте також: Дежавю у Тигрів та нові вороги у успішних Биків: східний гороскоп на тиждень 6 — 12 січня

Терези

Фінансовий гороскоп на тиждень для Терезів попереджає знак про час фінансових змін. Це можуть бути як додаткові доходи, і непередбачені витрати. Зірки радять на початку тижня завершити старі проекти, а якщо вам надійдуть нові пропозиції щодо роботи — ретельно все обдумайте, перш ніж дати відповідь. Також знаку слід під час здійснення покупок тримати емоції під контролем.

Скорпіон

Гороскоп на тиждень для Скорпіонів попереджає, що знаку, можливо, доведеться ухвалити складне рішення, пов'язане з витратами. На тижні можливі труднощі, але наполегливі Скорпіони впораються з ними. У той же час зірки попереджають знак про небезпеку пропозицій про «швидкий та легкий заробіток». Вони можуть обернутися втратами.

Стрілець

Гороскоп на тиждень для Стрільців обіцяти знаку цікаві пропозиції щодо роботи або прибуткові проекти. Втім, зірки радять Стрільцям добре перевіряти інформацію та довіряти лише перевіреним людям. На цьому тижні знак може зіткнутися з несподіваними витратами, пов'язаними з подорожами або освітніми проектами.

Козеріг

Фінансовий гороскоп на тиждень обіцяє стабільність із фінансами лише тим Козерогам, які утримаються від спонтанних покупок та плануватимуть свої витрати. На тижні можливий прибуток від раніше виконаних проектів. Зірки стверджують, що ці сім днів — вдалий час для інвестицій чи старту нового проекту.

Водолій

Гороскоп на тиждень для Водоліїв радить знаку уникати зайвої самовпевненості, вирішуючи взяти участь у новому проекті. Найкраще прислухатися до думки досвідчених колег. Зірки радять знаку заощаджувати гроші. Адже навіть невеликі спонтанні покупки можуть вам «влетіти в копієчку», якщо не контролювати витрати. Не виключено, що у середині тижня Водолії зможуть виправити старі помилки чи закрити боргові зобов'язання.

Риби

Гороскоп на тиждень для Риб не виключає, що знак зможе знайти нестандартні шляхи збільшення доходів. Зірки рекомендують знаку бути обережним під час великих покупок. Слід добре продумати, чи є сенс витрачати на них солідні суми, чи ні. Зірки радять знаку особливо уникати конфліктів, пов'язаних із фінансами.

Таро-прогноз для всіх знаків зодіаку на тиждень 6−12 січня читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

421

Читайте нас у Facebook