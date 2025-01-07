Арчі та Лілібет, прощавайте назавжди: чому тато Меган Маркл може ніколи більше не побачити онуків

Поки дружина принца Гаррі Меган Маркл розмірковує над тим, як довести королівській родині та королю Чарльзу, що саме вона, а не сурогатна матір народжувала її дітей Арчі та Лілібет, ще один дідусь малюків — Томас Маркл — прийняв рішення, яке може стати причиною того, що він більше не зможе регулярно бачитись та бавитись з ними.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.



Річ в тім, що Томас вирішив назавжди залишити США і переїхати до Азії. Таке рішення зумовлено кількома пережитими серцевими нападами, через один з яких він був змушений пропустити весілля Гаррі та Меган.

Томас Маркл стверджує, що зараз він хоче знайти місце, де буде спокій, а люди будуть добрішими, і де ніхто не буде докоряти йому діями та чутками про молодшу доньку.

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«Я вирушаю на пошуки більш позитивного життя. Щодня я бачу щось про Меган. Цього тижня це було нове телешоу. Я не бажаю їй зла. Моя мрія — колись зібрати всіх разом, як „нормальну“ сім'ю», — висловився Томас.

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Водночас чоловік усвідомлює, що від'їзд з Америки може зіграти злий жарт проти нього, і що він не скоро (а, можливо, ніколи) не зможе зустрітися зі своїми онуками Арчі та Лілібет. Адже саме на це натякає сумний досвід короля Чарльза III, який також не може зустрітися з дітьми Гаррі та Меган.

Щодо Меган Маркл, після того, як дружина принца Гаррі вирішила відновити активність в Instagram, вона потрапила у черговий скандал. Герцогиню назвали боягузкою та невдахою.

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Фото: https://www.themirror.com/

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