Діти втратять право на престол: навколо Меган Марл розгортається скандал через «заморожені яйцеклітини»

Дружина принца Гаррі Меган Маркл відома своїми «здібностями» псувати відносини з близькими людьми. Не стали винятком і її стосунки з батьком Томасом та єдинокровною сестрою Самантою.



Зокрема, зараз дружина принца розлютилась на родичів через те, що розповідають журналістам «надто багато зайвого», пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Меган з первістком

Цього разу балакуча родичка торкнулася не лише самої Меган, а й її дітей — п'ятирічного принца Арчі та трирічної принцеси Лілібет.

Діти герцогів Сассекських

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Так, спілкуючись із журналістами, Саманта припустила, що Меган скористалася послугами сурогатної матері двічі: спочатку для появи світ Арчі, а потім для народження Лілібет. За чутками, дружина принца Гаррі заморозила свої яйцеклітини, коли їй було 37 років.

«Мій батько сказав за дев'ять місяців до передбачуваного народження Арчі, що Меган забрала свої заморожені яйцеклітини. Я подумала: „Це логічно, що тут задіяна сурогатна мати“. Але навіщо така таємність? Замість брехати світові, просто скажіть: „Ми використовуємо сурогатну матір“. Але це означало б, що дитину буде виключено з лінії наслідування, оскільки спадкоємець має народитися від титулованої королівської матері», — заявила старша із сестер Маркл.

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Слова Саманти Маркл змушують Букінгемський палац якось реагувати на скандал, що розгоряється. Королівська родина може вимагати від Меган незаперечних доказів того, що вона народжувала сама. Відмова Меган від участі у розслідуванні розв'яже Палацу руки. Ситуація, що склалася, дає право вивести Арчі та Лілібет з черги на королівський престол.

Варто зазначити, що старший син Гаррі та Меган з'явився на світ у Великій Британії, у лікарні «Портленд». Важко собі уявити, що принц та його дружина, перебуваючи у Віндзорі, могли б приховати від королівської родини те, що члена королівського роду виношує якась стороння жінка. Якщо Маркл справді не народжувала Арчі, то палац про це знає.

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Тим часом королівська письменниця леді Колін Кемпбелл ніби навмисне роздмухує скандал навколо можливого обману. Вона публічно вимагає від герцогині Сасекської пояснень. Кемпбелл звинувачує Меган у тому, що чутки про сурогатне материнство виникли в інформаційному полі, яке створила своїми помилками Меган, і чекає на «абсолютні докази того, що Меган народила цих дітей».

Меган Маркл, як повідомляє інсайдер, в сказі через те, що відбувається. Герцогиня зриває свій гнів і обурення на чоловікові, принцу Гаррі, звинувачуючи його у тому, що захист сім'ї є недостатньо міцним.

«Цей скандал піддасть їхньому шлюбу критичного навантаження. Він і так висить на волосині», — каже джерело, близьке до герцогині.

Тим часом у Палаці пліткують, мовляв, леді Колін Кемпбелл — тертий калач. Письменниця планує неабияк потріпати нерви Сасекським. «Вона сповнена рішучості докопатися до істини. Кошмар Меган не зникне, поки вона не розкаже все відверто», — кажуть у монаршому домі.

Раніше ж таблоїдам стали відомі деталі ймовірного розлучення молодшого сина короля Чарльза III.

Фото radaronline.com, economictimes.com/

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