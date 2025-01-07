Шпигували за волонтерами та посадовцями міжнародних організацій: СБУ затримала агентів фсб під керівництвом київського адвоката

СБУ затримала чергових агентів фсб, які збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.

За даними спецслужби, агентурна група спецслужб рф регулярно облаштовувала «спостережні пункти» на дахах будинків поблизу офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів.

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Щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху вказаних осіб, російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката. До злочинної діяльності він залучив декількох спільників з трьох регіонів України, зазначили у СБУ.

Зрадники приховано стежили за «об'єктами», у тому числі з використанням оптичних приладів.

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Київський адвокат, керівник агентурної групи, узагальнював інформацію від усіх учасників ворожого осередку і єдиним «звітом» направляв своєму російському куратору — кадровому співробітнику фсб.

СБУ своєчасно затримала у Києві керівника агентурної групи та його спільників.

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Під час документування злочинної діяльності фігурантів встановлено, що вони також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

При обшуках у затриманих вилучено 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспірованого зв’язку з окупантами. Також вилучено оптику та флешносії, з доказами злочинів.

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Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників ворожого осередку.

Нагадаємо, нещодавно СБУ запобігла кривавому теракту проти військових у Київській області.

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