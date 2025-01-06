СБУ запобігла кривавому теракту проти військових у Київській області (фото)

Контррозвідники СБУ, які раніше впіймали диверсанта, який готувався пустити під укіс військовий ешелон, викрили чотирьох ворожих агентів, які планували вчинити теракт біля будівлі, де дислокується підрозділ Сил оборони на Київщині.

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Як встановила Служба безпеки України, саморобний вибуховий пристрій мав встановити неповнолітній, перевдягнутий у військовий стрій українського зразка. Його переміщення відстежувалось онлайн. Планувалося, що вибухівку приведуть в дію, як тільки юнак зайде у приміщення. Сам «кур'єр» про це не здогадувався, і думав, що вибухівка спрацює, коли він вийде з будівлі.

«Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста і трьох інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано. За матеріалами слідства, всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з рф», — йдеться у повідомленні.

«Кур'єром» виявився 16-річний студент із Кіровоградської області, який отримав від окупантів координати схрону, в якому взяв вибухівку та військову форму. Інший учасник мережі — 19-річний молодик — перевіз до схрону вибухівку і військову форму із «початкового тайника». А сам «початковий тайник» облаштували дві жительки Вінницької області.

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Вибуховий пристрій зібрала мешканка Вінничини. Фото СБУ

Саме вони за відеоінструкцією представника спецслужб рф зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці. Під час обшуків в однієї із агенток вилучено 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження.

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Схрон з вибухівкою облаштували дві жінки. Фото СБУ

Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Наразі всі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно на Житомирщині затримали чоловіка та жінку, причетних до підриву вибухівки біля будівлі ТЦК у Бердичеві. Вибуховий пристрій за інструкцією кураторів виготовила наркозалежна місцева мешканка, а встановлював її переселенець з Маріуполя, який спеціально приїжджав до Бердичева з Києва.

Фото СБУ

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