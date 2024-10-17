Перекинули з росії для коригування ударів по місту: у Харкові СБУ затримала агента фсб

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб у Харкові. Зрадник розвідував локації Сил оборони і намагався допомогти окупантам у підготовці нової серії ударів по регіону.

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За даними СБУ, коригувальником виявився 37-річний місцевий житель. Російські спецслужби завербували його в росії, де проживала його дружина і куди фігурант втік на початку повномасштабної війни.

За вказівкою співробітника фсб рф Коняхіна у травні 2023 року агент повернувся до Харкова через треті країни і згодом приступив до виконання завдань ворога.

Основними цілями рашистів були військові полігони, де проходили навчання українські захисники.

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Під виглядом робочих поїздок зрадник приховано фіксував локації оборонних об’єктів. Також він намагався «втемну» використовувати своїх знайомих, зокрема військових та волонтерів.

«Прикриваючись» товариськими розмовами, зрадник намагався вивідати місця базування українських військ та їхню орієнтовну кількість і наявне озброєння.

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Ворожого агента затримали під час спецоперації. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині силовики СБУ затримали 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бригад ЗСУ, який зливав ворогу локації свого підрозділу.

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