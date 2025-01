Жодної згадки: Дженніфер Лопес проігнорувала Бена Аффлека у відеозвіті про минулий рік

2024 рік для Дженніфер Лопес був вихором злетів і падінь, починаючи з несподіваного скасування її довгоочікуваного туру This Is Me. Офіційно Лопес послалася на необхідності мати особистий час, щоб приділити увагу сім'ї, дітям і найближчим друзям. Однак незабаром здивувала всіх оголошенням про розлучення з Беном Аффлеком, і багато хто засумнівався, чи справді скасування туру було пов’язане з «сім'єю» чи з негараздами в особистому житті. Раптова суперечність змусила шанувальників і ЗМІ спекулювати на тему, що відбувається за кадром, пише видання Marca.

Попри труднощі, Лопес, здається, починає свою нову главу. За два дні до Нового року вона опублікувала у своїй соцмережі відеороздум під простою назвою «2024». Кліп висвітлює найважливіші моменти року — кадри зі щирим сміхом, співом, плачем, танцем. Він також демонструє її роботу над трьома великими фільмами. На жаль, жоден із цих проєктів не став касовим хітом, що дехто сприйняв, як важкий рік у професійному плані. Однак найбільше уваги у відео привернула повна відсутність будь-яких згадок про Бена Аффлека. Після нещодавнього розлучення це здавалося навмисним і викликало у шанувальників питання щодо її почуттів і майбутнього життя.

У свої 55 Лопес продовжує захоплювати глядачів красою. Хоча її особисте життя, можливо, зазнало удару, артистка, здається, готова зосередитися на своїй сім’ї, особливо на дітях, які були для неї постійним джерелом сили.

Звичайно, жоден рік у житті Лопес не обходиться без чуток. Так, нещодавно в ЗМІ поширилося, що вона могла бути свідком злочину колишнього коханця, відомого репера «Діді», який зараз перебуває у в'язниці за звинуваченнями в рекеті та секс-торгівлі. Однак джерела, близькі до співака, спростували ці заяви, наполягаючи на тому, що Лопес повністю зосереджена на собі та своїй родині.

Тож, хоча фанати, помітивши на пальці зірки обручку, подаровану їй Беном Аффлеком, можуть і далі міркувати про її особисте життя, дії Лопес свідчать про те, що зараз співачка надає перевагу своїй незалежності та особистому зростанню.

Фото: Getty Images

