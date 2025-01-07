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Події

Віддав наказ бити ракетами по Кривому Рогу: СБУ заочно повідомила про підозру російському полковнику

16:12 7 січня 2025
Рятувальники в Кривому Розі

Цивільні об’єкти Кривого Рогу, на жаль, досить часто стають мішенями російських ракетних ударів, жертвами яких стають дорослі й діти.

Один з таких ударів було завадано за наказом російського полковника Олега Скітського, який перебуває на посаді командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації повітряно-космічних сил рф.

За даними СБУ, саме він командував повітряною атакою рф по складах приватної компанії у Кривому Розі на початку літа 2023 року. Для здійснення атаки по місту Скітський віддав наказ задіяти декілька стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

Встановлено, що ракета, яка влучила по комерційному складу, була Х-101 класу «повітря-земля», її випустив по місту один з бортів над акваторією Каспійського моря.

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Того дня загинуло 7 цивільних працівників господарського об’єкта та один місцевий мешканець.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

Також влітку 2024 року СБУ встановила причетність Скітського до обстрілів енергогенеруючих підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Тоді його злочини кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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А в переддень Різдва, у вівторок, 24 грудня 2024, під час обстрілу Кривому Рога ворожа ракета прямо влучила у житловий будинок.

Фото ДСНС

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