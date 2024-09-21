Трагедія у Кривому Розі: російська ракета вбила у власному будинку 12-річного Максима та його бабусю

Сьогодні вночі російська ракета вдарила по Кривому Рогу. Відомо про три жертви.

У власному будинку загинув 12-річний Максим Шаульський. Разом з ним загинула його бабуся пані Валентина. Про це повідомило місцеве видання «Свої Кривий Ріг».



Від хати майже нічого не залишилося.

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Хлопчику було 12 років. Мама раніше служила у ЗСУ, а старший брат обороняв Маріуполь й потрапив у полон.

Зараз батьки хлопчика повертаються до Кривого Рогу з іншого міста.

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«Наша мама була незамінна, — розповіла тітка Максима та донька пані Валентини Наталія. — На першому місці у неї родина. Вона освоїла інтернет і надсилала щоранку та щовечора привітання. Зараз усі прокинуться, а від мами нічого нема».

Нагадаємо, за офіційними даними, внаслідок російської збройної агресії 1 609 українських дітей дістали поранення, а 575 були вбиті. Але реальні цифри можуть бути набагато вищими, повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Вночі ворог також завдав удару по Дніпру. Постраждав 19-річний хлопець. Пошкоджений 6-поверховий навчальний корпус, понівечені 3 багатоповерхівки.

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