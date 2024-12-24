Прямий «приліт» балістики у Кривому Розі: ворог вдарив по житловому будинку

Напередодні Різдва, у вівторок, 24 грудня, російські терорити завдали удару по Кривому Рогу. Ворожа ракета влучила у житловий будинок, є постраждалі.

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Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється. З’ясовуємо також, чи постраждали люди», — написав Лисак у соцмережі.

Своєю чергою, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що росіяни вдарили балістикою.

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«Високоточні» потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин", — повідомив він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав фото наслідків ворожого удару.

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«В той час, як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили», — написав омбудсмен.

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Згодом глава ОВА повідомив, що кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до шести людей. Половина з них — у лікарні. Жінки 69 та 72 років і 78-річний чоловік. Всі в стані середньої тяжкості.

Решті поранених допомогу надали на місці.

Крім того, Лисак додав, що чотири людини врятували з-під завалів.

Постраждалих станом на зараз семеро. Одна жінка у важкому стані.

Надання допомоги постраждалій

Оновлено: о 17:53 з-під завалів витягли ще одного потерпілого, проте невдовзі він помер.

Нагадаємо, що під час одного з попередніх грудневих ударів по Кривому Рогу російський агресор задіяв одразу три «Іскандери», пошкодивши інфраструктуру, дві дев'ятиповерхівки, лікарню, школу, магазин і 10 авто.

Фото Дмитра Лубінця, Дніпропетровської ОВА та сайту «Свої»

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