ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту ворога у Курській області: в Генштабі повідомили деталі

Сили оборони сьогодні, 7 січня, атакували командний пункт російських військ у курській області. По ньому було завдано високоточного удару.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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«7 січня 2025 р. Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил рф в районі населеного пункту біла (курська область)», — ідеться в повідомленні Генштабу.

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Там уточнили, що такі атаки — це частина бойових операцій українських захисників, які ведуть бойові дії на території росії.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук опублікував відео з місця подій.

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У Генштабі запевнили, що Україна використовуватиме всі доступні методи для знищення ворожих збройних формувань, які загрожують безпеці українців.

Зазначимо, що 2 січня в Генштабі повідомляли про те, що ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту ворога в населеному пункті Мар'їне Курської області. За кілька годин до цього керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що внаслідок удару по Курській області у 810-ї бригади росіян були значні втрати.

Також нагадаємо про рекорд україського пілота F-16, який він встановив під час масової атаки росіян.

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