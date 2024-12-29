HIMARS вдруге за три дні накрив скупчення російських офіцерів: скільки було ліквідовано

За повідомленнями ГУР, група російських офіцерів зібралася на термінову нараду біля дороги поблизу окупованого Токмака. Коротка зустріч перетворилася на криваву бійню, коли українська розвідка їх виявила і відкрила вогонь з високомобільної артилерійської системи залпового вогню, пише видання Forbes.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Головного управління розвідки України, згоріло п'ять автомобілів і загинуло троє російських капітанів: по одному з розвідки, протиповітряної оборони та піхоти. Це був другий за три дні удар з комплексу HIMARS по російських офіцерах поблизу лінії фронту.

Під час бомбардування штабу в місті Льгов Курської області росії, загинули або були поранені керівники російської 810-ї морської піхотної бригади.

«Ця вогняна імпреза є частиною кампанії з ослаблення потенціалу ворожої армії», — повідомив Український центр стратегічних комунікацій.

РЕКЛАМА

Цілком логічно, що українські HIMARS американського виробництва, які стріляють високоточними ракетами, націлені на 810-ту бригаду морської піхоти. Цей підрозділ опинився на вістрі контрнаступу росії, спрямованого на ліквідацію українського плацдарму в Курській області. Менш очевидно, чому українці застосували HIMARS у Запорізькій області, зазначає видання.

Можливо, українські планувальники намагаються завадити росіянам організувати наступ на Запоріжжі, який, хоча навряд чи захопить велику територію, враховуючи нечисленність російських сил на півдні, все ж може змусити український Генштаб відірвати обмежені ресурси зі сходу і півночі. На додаток до нанесення удару по зустрічі капітанів, українське управління розвідки і командування Сил спеціальних операцій, можливо, відправило диверсантів підірвати критично важливу залізницю через Токмак 15 грудня, знищивши в процесі потяг з паливом і порушивши російську логістику в цьому регіоні.

РЕКЛАМА

Орієнтуючись на важливі об'єкти командної та логістичної інфраструктури, українські війська можуть розгромити можливий наступ російських військ на півдні ще до його початку. Маючи хорошу розвідку, набагато легше запобігти нападу кількома точними ударами, ніж зустріти його солдат на солдата, танк на танк на полі бою, констатують автори статті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що внаслідок операції ГУР у російському Татарстані згорів склад із деталями до «Шахедів».

РЕКЛАМА

306

Читайте нас у Facebook