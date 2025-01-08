Експерша ракетка світу розлучилася з батьком своєї дитини (фото)

Знаменита японська тенісистка, експерша ракетка світу 27-річна Наомі Осака, портрети якої пішли з молотка за 600 тисяч доларів, розлучилася з батьком своєї дитини — американським репером Корде, котрий двічі був номінований на премію «Греммі».

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«Нічого поганого не скажу — він чудова людина і приголомшливий батько. Чесно кажучи, я дуже рада, що наші шляхи перетнулися, тому що моя дочка — моє найбільше благословення, і я змогла багато чого навчитися завдяки нашому спільному досвіду», — підбила підсумки п'ятирічних стосунків зірка тенісу.

Зазначимо, що Наомі та Корде зустрічалися з 2019 року. У липні 2023-го тенісистка народила доньку Шай.

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Нагадаємо, що дворазова чемпіонка Australian Open та дворазова переможниця US Open Наомі Осака (дочка уродженця Гаїті та японки, яка народилася в місті… Осака!) має, окрім громадянства Японії, ще й паспорт США. Знаменита спортсменка не приховує, що не знає досконало… японську мову. У ранньому дитинстві вона переїхала з батьками до Нью-Йорка, де й почала разом із сестрою займатися тенісом. Минулого року Наомі повернулася на корти після народження доньки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка Вімблдону пережила сімейну трагедію і раптово оголосила про розлучення з чоловіком.

Фото Instagram

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