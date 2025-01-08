Тельцям — «Закохані», Левам — «Блазень», Дівам — «Помірність»: передбачення за картами Таро на 9 січня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на четвер, 9 січня 2025 року. Карти віщують день, наповнений важливими рішеннями та яскравими емоціями, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Дама Мечів

Козерогам важливо зберігати вірність своїм ідеалам і не дозволяти зовнішнім обставинам змінювати їхній курс.

ВОДОЛІЙ — Дев'ятка Денаріїв

Водоліїв чекає успіх у фінансових справах, який може бути результатом несподіваного везіння. Їм потрібно використати цей момент.

РИБИ — Туз Мечів

Риб чекає зміна погляду на ситуацію, що стане поштовхом для змін. Їм треба дослухатися до свого голосу.

РЕКЛАМА

ОВЕН — Лицар Денаріїв

Овнам потрібно виявити терпіння та наполегливість, особливо у професійній сфері. Крок за кроком збудовані дії допоможуть досягти стабільності.

ТЕЛЕЦЬ — Закохані

Тельців чекають сильні переживання та глибокі почуття. Потрібно намагатися зважувати свої бажання та вчинки.

РЕКЛАМА

БЛИЗНЮКИ — Лицар Жезлів

Близнюки відчують приплив енергії та прагнення нових досягнень. Важливо уникати поспішних рішень та імпульсивних дій.

РАК — Трійка Кубків

Раків чекають приємні зустрічі, спільні святкування або допомога з боку близької людини, яка дозволить їм вирішити проблеми, що накопичилися.

РЕКЛАМА

ЛЕВ — Блазень

Левам необхідно зберігати обережність і намагатися уникати легковажних вчинків та ретельно перевіряти інформацію.

ДІВА — Помірність

Дів чекає гармонія та спокій. Потрібно знайти баланс між роботою та відпочинком, приділити увагу собі та своїм потребам.

ТЕРЕЗИ — Королева Жезлів

Терезів чекає день, наповнений впевненістю та натхненням. Їхня інтуїція буде особливо сильною, і передчуття виявляться точними.

СКОРПІОН — Сімка Кубків

Скорпіони можуть мати схильність до ілюзій та невпевненості у собі. Важливо бути чесними із собою та не боятися відповідальності.

СТРІЛЕЦЬ — Дама Денаріїв

Стрільцям день подарує відчуття стабільності та комфорту. Буде нагода використовувати ресурси для власного задоволення.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали кар'єрний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2025 рік.

244

Читайте нас у Facebook