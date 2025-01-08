Дитина з Києва загинула на популярному гірськолижному курорті в Карпатах (відео)

В Карпатах, де полюбляють відпочивати українські знаменитості, на курорті «Плай» сталася трагедія. У дитини, яка спускалась червоною трасою, після зіткнення із захисною сіткою зупинилось серце. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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«Як мені вдалося дізнатися з власних джерел, сьогодні близько 14:00 на гірськолижному курорті „Плай“, що на межі Львівської та Закарпатської областей, трапилась трагедія. Хлопчик, спускаючись червоно-чорною трасою, на великій швидкості влетів у захисну сітку. На відео з камер спостереження, за інформацією моїх джерел у керівництві курорту, видно, як дитина зробила сальто в повітрі після удару та впала на землю. Однак наразі доступ до цього відео відсутній. Медики, які оперативно прибули на місце події, намагалися реанімувати хлопчика за допомогою дефібрилятора, але всі їхні спроби виявилися безуспішними — серце дитини так і не запустилось», — написав журналіст.

Пізніше Глагола додав, що загинув 12-річний мешканець міста Києва, що відпочивав разом з батьками.

«З'їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, незважаючи на всі зусилля, він помер», — повідомив він.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Волині після падіння в зерносховище загинула дитина.

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