Трагічний випадок на Волині: після падіння в зерносховище загинула дитина
На Волині, де стався резонансний напад на пост ТЦК, трагічно загинув маленький хлопчик. Як повідомили у ДСНС, 28 вересня рятувальники отримали повідомлення із села Майдан Ковельського району, а саме про падіння дитини у зерносховище.
На місце події прибули рятувальники рятувального посту селища Голоби, які вигребли все зерно.
Дитину вдалося дістати з зерносховища та передати її працівникам медичної служби.
Втім, реанімаційні заходи були марними — хлопчик загинув.
Нагадаємо і про схожу трагедію на Одещині — там 12-річний хлопчик з необережності впав у колодязь. Його теж не змогли реанімувати.
Фото ДСНС Волинської області81
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