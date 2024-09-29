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Події

Трагічний випадок на Волині: після падіння в зерносховище загинула дитина

16:43 29 вересня 2024
На місці подій

На Волині, де стався резонансний напад на пост ТЦК, трагічно загинув маленький хлопчик. Як повідомили у ДСНС, 28 вересня рятувальники отримали повідомлення із села Майдан Ковельського району, а саме про падіння дитини у зерносховище.

На місце події прибули рятувальники рятувального посту селища Голоби, які вигребли все зерно.

Рятувальники посту селища Голоби

Дитину дістали зі сховища без свідомості

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Дитину вдалося дістати з зерносховища та передати її працівникам медичної служби.

Втім, реанімаційні заходи були марними — хлопчик загинув.

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Нагадаємо і про схожу трагедію на Одещині — там 12-річний хлопчик з необережності впав у колодязь. Його теж не змогли реанімувати.

Фото ДСНС Волинської області

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