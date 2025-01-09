Терористи продовжують обстрілювати мирні міста: упродовж доби завдано сотні ударів по Україні

Після жахливої і цинічної атаки на Запоріжжя 8 січня російські терористи продовжують тероризувати мирні українські міста.



Зокрема, по Запорізькій області окупанти за добу завдали 333 удари по 12 населених пунктах. Так, 9 авіаційних ударів ворог здійсив по Запоріжжю, Степногірську, Темирівці та Малинівці, 178 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе та щ 8 населених пунктів, 9 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку, а ще 10 міст і сіл перебували під ударами ворожої артилерії. За повідомленням ОВА, загалом за добу надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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А в ДСНС оновили дані про наслідки удару по обласному центру 8 січня. Так, на кінець доби було відомо про 13 загиблитх і 113 травмованих людей, з них одна дитина.



«Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілей та трамвай», — додали рятувальники.

Неспокійно було й на прилеглих територіях Дніпропетровської області. Так за повідомленням місцевої влади протягом дня ворог атакував Нікопольщину і артилерією, і БпЛА. Цілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадках. В результаті вдалося пошклодити цивільну інфраструктуру та 6 приватних будинків. Один з них зайнявся, рятувальники пожежу приборкали. Крім того, уламками зачепило 3 господарські споруди, мікроавтобус, лінію електропередач.

Вночі ж російські агресори двічі вдарили по Нікополю — дроном-камікадзе та артилерією. А на Марганецьку громаду було скинуто боєприпас з БпЛА.

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«На щастя, загиблих і поранених немає», — додали в Дніпропетровській ОВА.

При цьому російський ворог продовжує нести втрати на фронті. Так, завдяки умілим діям ЗСУ росіяни втратили ще майже 1,5 тисячі своїх «асвабадітєлєй» вбитими і пораненими, 17 танків, 86 БПЛА різної модифікації, 36 артилерійських систем, 80 засобів автомобільної і 5 — спеціальної військової техніки, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Також нагадаємо, що на Покровському напрямку, де тривають чи не найзапекліші бої, самі бійці констатують недостатню кількість піхоти, щоби спинити наступ росіян.

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