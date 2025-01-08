Росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю: багато загиблих і поранених (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 8 січня окупаційні війська завдали удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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«Ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі… Одна людина загинула, ще троє — поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю», — написав він.

Пізніше він повідомив, що кількість поранених зросла до тридцяти людей, а кількість загиблих — до 13.

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Внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнали трамвай та легкові автівки.

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Секретар Запорізької міськради Регіна Харченко повідомила, що поблизу епіцентру атаки РФ міські служби розгорнули пункт незламності.

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На обстріл міста відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Свідомий удар по місту. Станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. На жаль, відомо про 13 убитих людей. Мої співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може збільшитись. Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі», — написав він.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, унаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Пошкоджено автомобілі, припарковані поряд.

Як писали «ФАКТИ», у вівторок, 7 січня, російські війська атакували Херсон — поцілили безпілотником у цивільний автомобіль, загинула людина. Також вранці у вівторок російські військові обстріляли Чернігівську область, постраждала Семенівка. Троє поранених, двоє із них — госпіталізовані. Внаслідок прильотів зайнялися житлові будинки, пошкоджене підприємство.

Фото: Запорізька ОВА

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