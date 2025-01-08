Недостатньо: український боєць пояснив, чого бракує ЗСУ, щоб спинити ворога під Покровськом

На Покровському напрямку Сили оборони, на жаль, не мають достатньо піхоти, щоби спинити наступ росіян. Про це заявив командир взводу 24 ОШБ «Айдар» Станіслав «Осман» Бунятов.

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«На Покровському напрямку основні зусилля ворога спрямовані на насаленому пункті Нововасилівка та Новоєлизаветівка. Штурмують переважно великою кількістю малих груп, безперервно лізуть між позицій та будинків, мають успіхи», — сказав Бунятов.

За словами воїна, завдяки досвідченим екіпажам БпЛА сил оборони України, ворог не має можливості робити швидкі ривки з проривом оборони. Втім, не приховує він, піхоти на позиціях недостатньо, щоб зупинити його повністю.

У свою чергу Сергій Згурець, український журналіст та військовий експерт, зазначив, що на Покровському напрямку ворог намагається використовувати перевагу в живій силі та техніці.

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«Він також намагається просуватися до Покровська, використовуючи не лише фронтальні атаки, а й тиск на західному та східному флангах, наближаючись до логістичних шляхів та ускладнюючи постачання необхідного до Покровська», - каже військовий експерт.

Проте, вважає він, говорити про це ще передчасно, оскільки ці дії поки що не впливають на забезпечення Покровська, хоча до міста долітає артилерія, КАБи, ворожі дрони, діють наші підрозділи, бригади, які утримують просування противника.

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