Іноді не до «ніжностей»: чому іменинниця Кейт Міддлтон і принц Вільям тримаються за руки не на всіх заходах

Королівська сім'я повернулась до Лондона, де сьогодні, 9 січня, Кейт зможе спокійно відсвяткувати свій 43-й день народження перед довгим розставанням з чоловіком.

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Ще не відомо, який подарунок отримає майбутня королева від коханого, але напевне в палаці буде панувати радісна атмосфера і лунатимуть щирі вітання. Готувались до дня народження Кейт і представники ЗМІ, адже принцеса — певно, одна з найбільш популярних осіб серед членів королівської родини. Цікаво, що під час підготовки журналісти звернули увагу, що принц і принцеса Уельські на одних заходах тримаються за руки, але ніколи не роблять цього на інших. Невже часто сваряться?

Причину пояснив аналітик з мови тіла Даррен Стентон, пишуть ЗМІ.

Він стверджує, що, а є одна головна причина, через яку Вільям і Кейт так рідко вирішують триматися за руки, коли вони гуляють, і це пов'язано з роллю Вільяма як майбутнього короля. Експерт також стверджує, що це, ймовірно, означає, що королівські фанати найближчим часом не побачать багато милих моментів між принцом та принцесою Уельською.

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За словами експерта, причина пов'язана з тим, що пара одного разу стане королем і королевою, і вони, ймовірно, підуть стопами покійної королеви Єлизавети II, яка ніколи не виявляла ніжність на офіційних заходах з принцом Філіпом.

Архівне фото Єлизавети ІІ з чоловіком

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«Оскільки вони прямують у черзі на престол і готуються якось самі стати королем і королевою, вони використовують традиційні королівські протоколи покійної королеви Єлизавети II і слідують їм. Час, коли ми можемо побачити, як вони виявляють прихильність, буде на скромнішому заході — наприклад, на благодійній акції чи прем'єрі фільму», — говорить експерт.

Іноді пара буває поміченою більш розслабленою та ніжною один з одним. Наприклад, на торішній церемонії вручення премії BAFTA Кейт зухвало поплескала чоловіка по заду, коли вони залишали червону доріжку.

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Так само, коли вони були на весіллі принцеси Євгенії в 2018 році, пара зайняла другорядне місце і не відігравала центральної ролі як гостей, Кейт поклала руку на стегно чоловіка і посміхалася, спостерігаючи за ходом церемонії.

Однак, оскільки Вільям і Кейт проводять так багато часу, представляючи британську монархію на офіційних заходах, вони навряд чи так само відкрито виявлятимуть ніжність на публіці, як це робили Гаррі і Меган, коли були діючими членами королівської родини.

Даррен Стентон пояснив, що натомість пильні королівські фанати побачать більш стримані прояви зв'язку Вільяма і Кейт, коли вони займатимуться своєю роботою, як і раніше демонструючи прихильність «довгими поглядами» та підбадьорливими поплескуваннями по спині.

Принц і принцеса Уельські

До речі, про подарунки: Нещодавно принц Вільям згадав про найдивніший подарунок, який зробив дружині ще на початках їхніх стосунків.

Фото express.co.uk/

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