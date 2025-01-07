Кейт Міддлтон пакує валізи перед розставанням з принцом Вільямом: що сталося

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон збирає валізи в очікуванні неминучого розставання з принцом Вільямом. Звичайно, вона не збирається переїжджати, як тато Меган Маркл в іншу країну — поки що йдеться лише про заплановану поїздку.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Справа в тому, що зараз Кейт та Вільям з дітьми знаходяться у графстві Норфолк, де відсвяткували Різдво та Новий рік.

Сімейство Кетрін і Вільяма

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Але канікули у дітей закінчуються, тому королівська родина повертається до Лондона. Найбільш сумне в даній ситуації те, що післязавтра, 9 січня, принцеса Уельська відзначатиме свій день народження — їй виповниться 43 роки. Свято планують провести лише у колі найближчих. Попередньо цього дня принц Вільям перебуватиме поряд з іменинницею, але потім вирушить у закордонний королівський тур, в який не може взяти з собою дружину, яка ледь одужала після боротьби з раком.

За даними джерела видання, спадкоємцеві престолу важко залишати Кейт, він не може відмовлявся від своїх обов'язків. До того ж, у принца на січень заплановано масу робочих зустрічей та важливих заходів.

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Зазначається, що Міддлтон за відсутності чоловіка присвячуватиме себе дітям, які після свят мають повернутися до навчання. Також вона зосередиться на своєму здоров'ї.

Кейт з молодшими дітьми

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І можна з упевненістю сказати, що милі сімейні спогади, які має родина майбутнього короля, не дадуть герцогині впасти у відчай і допоможуть дочекатися коханого.

Фото instagram.com/princeandprincessofwales/

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