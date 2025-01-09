Якого кольору має бути гаманець у кожного знаку Зодіаку, щоб притягувати фінанси

Багато українок часто читають поради астрологів, як розбагатіти у 2025 році — наприклад, від американського астролога Евана Натаніеля Гріма.



Але при цьому випускають з уваги те, що багато в чому наші статки залежать і від кольору гаманця чи банківської картки, де буде знаходитись майбутнє багатство. Адже гаманець чи картка — важливий аксесуар у нашому житті. Вони можуть служити будиночком для грошей, які вже живуть, і магнітом для нових. Адже гроші — це енергія, і щоби її притягнути, важливо створити привабливі умови, радить індійське видання.

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Для цього індійські астрологи радять слідувати трьом правилам.

Перше правило — не економити на виборі гаманця (звичайно, з карткою це важче, але цілком можливо). Краще вибирати натуральні та якісні матеріали. Намагайтеся надавати перевагу моделям великого розміру, щоб купюрам було комфортно, вони не м'ялися і не рвалися.

Друге правило — тримати гаманець у чистоті та порядку. Не зберігайте у ньому сміття, чеки, непотрібні папірці. Безлад у гаманці відштовхує енергію грошей. І не варто залишати його порожнім, у ньому завжди мають бути купюри.

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Третє правило — обирати той колір гаманця, який посилює вашу грошову енергію. Для цього можна виходити з кольору, який рекомендовано для вашого знаку Зодіаку.

Овен

Якщо ви Овен, то вам підійде гаманець червоного кольору. Овном керує планета Марс, ви темпераментна особистість, «з вогником», тому життя і гаманець повинен бути яскравим і помітним. Звичайно, гаманець тьмяного кольору просто загубиться серед бурі ваших енергій.

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Телець

Тельцям підійде гаманець білого, яскраво-рожевого або яскраво-блакитного кольору. Тельці досить ощадливий знак, практичний, для якого матеріальна частина цього світу стоїть не на останньому місці. Цим знаком керує планета Венера, яка любить насолоджуватися та сяяти у розкоші. Тому гаманець вибирайте красивий та дорогий.

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Близнюки

Якщо ви народилися під Близнюками, обирайте гаманець зеленого кольору. Ваша сильна сторона завдяки управителю знаком Меркурію — легкість, гнучкість, товариськість. І за рахунок цього ви маєте особливе вміння швидко домовлятися і через потрібні зв'язки легко поповнювати свій гаманець. Але є у вас така якість, як марнотратство, ви іноді приймаєте занадто швидкі і часом необдумані рішення, пов'язані з витратами, тому зелений колір допоможе вам зберегти ваші гроші.

Рак

Ракам властива душевність, ніжність, емоційність. Ваш знак знаходиться під заступництвом Місяця, який дарує своєму власнику загадковість і ніжність за її природою. Тому і гаманець краще вибирати молочного, білого, сріблястого чи перламутрового кольорів, бажано з водяними знаками.

Лев

Якщо ви за знаком Зодіаку Лев, то ви природжений лідер. Ви маєте бажання змінити весь світ. Ви амбітні, великодушні, щедрі. Сонце дає особливу силу. Гаманець краще вибирати особливий, відомої марки та обов'язково яскравий: золотистого, помаранчевого, червоно-помаранчевого кольорів.

Діва

Діви — найбільші любителі чистоти, до того ж перфекціоністи. Вами опікується планета Меркурій. А щоб ваш гаманець притягував гроші, вибирайте зелені кольори і тримайте гаманець в особливому порядку.

Терези

Якщо ви Терези, то вами керує планета Венера. Ви дружелюбні, милосердні. Венера дає вам красу, привабливість та почуття стилю. Рекомендується вибирати гаманець білого, яскраво-рожевого або яскраво-блакитного кольорів.

Скорпіон

Скорпіони, вашим знаком опікується планета Марс, яка дає вам пристрасність і схильність до ризику. Ви борець за справедливість, швидкий як вогонь. Кращий колір достатку для вас — це, звичайно, червоний.

Стрілець

Якщо ви Стрілець, вашим знаком керує Юпітер. Він несете світло знань та мудрість. Ви любите вчитися самі та навчати інших. Знання — золото, тому і гаманець вам підійде жовтого, коралового або золотистого кольору.

Козоріг

Козоріг — невиправний кар'єрист, яким опікується планета Сатурн. Ви рухаєтесь до своєї мети завзято та послідовно. Ви ґрунтовні, як і його кольори грошової удачі: фіолетовий, темно-синій, чорний.

Водолій

Водолій — символ свободи та незалежності. Ви обожнюєте нові враження, не переносите штампів, чудово працюєте у групі чи колективі. Вам також керує планета Сатурн, тому варто вибирати такі ж кольори гаманця, як і у Козерога: фіолетовий, темно-синій, чорний.

Риби

Якщо ваш знак Риби, ви маєте сильну інтуїцію. Ви м'які, емоційні та загадкові. Вашим знаком керує планета Юпітер. Вас притягують таємні знання, а знання, як пам'ятаєте, це золото. Якщо хочете, щоб гаманець притягував достаток у ваше життя, вибирайте жовтий, кораловий або золотистий кольори.

Тепер ви знаєте, який гаманець допоможе вам посилити грошову енергію. Але не забувайте про головне: «Під лежачий камінь вода не тече». Якщо купити правильний гаманець, але при цьому нічого не робити, то навряд чи щось зміниться. Гаманець лише здатний посилити вам вашу енергію, але без вашої участі не варто сподіватися на нові результати.

Також нагадаємо, що відомий київський мольфар Макс Гордєєв вирішив дізнатись на картах Таро і розповів, що очікує українців на поточному тижні.

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