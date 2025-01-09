День народження Кейт Міддлтон: скільки суконь має принцеса, і де вона їх тримає

Британці люблять свою майбутню королеву Кейт Міддлтон, яка сьогодні святкує 43-річчя, тому намагаються дізнатись про неї побільше, включно з улюбленими стравами, парфумами і, звичайно, вбраннями.

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Створено навіть спеціальний сайт, де описується стиль принцеси, адже з того часу, як Кейт увійшла до королівської родини, вона стала справжньою іконою стилю і продемонструвала вражаючу кількість нарядів.



На сайті зібрано 160 фото суконь, але в цілому, як підрахували журналісти, з моменту весілля з принцом Вільямом Кейт одягла понад 200 суконь, 100 пальто і 115 пар взуття під час королівських заходів.

4 образи принцеси

Серед її улюблених брендів — Alexander McQueen, Emilia Wickstead, Jenny Packham та Catherine Walker, але Кейт також вміло міксує люксові речі з мас-маркетом, наприклад, речами із Zara та LK Bennett.

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Шанувальники королівської сім'ї можуть уявити, що у принцеси величезний гардероб, переповнений одягом та аксесуарами, але реальність зовсім інша

ЗМІ дізналися, що Кейт зберігає більшу частину свого «офіційного одягу» у Віндзорському замку, але у неї є «лайфхак» з оптимізації вбрання: багато суконь просто повертаються брендам після використання.

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Цим займається стиліст Наташа Арчер. З точеною фігурою принцеси Уельської не важко «влізти» в семпл-сайз речей, які відшиваються для моделей.

Така практика відповідає королівському протоколу, який забороняє членам королівської сім'ї брати одяг як подарунок.

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Ще один лайфхак Кейт — вона часто вдягає ті самі вбрання на різні заходи. При цьому стилізовані образи щоразу по-своєму, що безумовно освіжає цибулю і створює враження різноманітності гардеробу принцеси.

Втім, не варто думати, що особистих речей у Кейт немає. Вона може купувати одяг, який надає король Чарльз через графство Корнуолл.

Наприклад, у 2023 році Кейт витратила на одяг та аксесуари трохи більше 162 тисячі фунтів стерлінгів. Втім, невідомо, скільки своїх речей вона насправді оплатила.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому Кейт і Вільям не завжди тримаються за руки під час публічних заходів.

Фото dailymail.co.uk/

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