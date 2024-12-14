На війні загинув зірка «Довбуша»

На фронті загинув український актор театру і кіно Яків Ткаченко, який зіграв у пригодницько-історичному екшені «Довбуш». Про це у соцмережі повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко.

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«Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість. На щиті. Пустка», — написала вона.

Ткаченко пішов до війська на початку повномасштабної війни. У складі 128 бригади ТрО брав участь у боях на Донеччині, двічі був поранений. У 2023 році демобілізувався, але згодом повернувся на фронт у складі Третьої окремої штурмової бригади.

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Понад 20 років Яків Ткаченко грав у театрі та знімався у кіно. Актор відомий за ролями у фільмах «Червоний», «Припутні», «Ціна правди», «Безславні кріпаки», «Довбуш» та серіалі «Перевізниця».

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Ткаченко двічі був поранений в Донецькій області.

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Інтерв'ю Якова Ткаченка «Ми зараз робимо росії велику послугу — вичищаємо її генетичний непотріб» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Актор Дмитро Вівчарюк, який теж зіграв у «Довбуші», розповів «ФАКТАМ» про пережите під час війни.

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