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«Забирає найкращих»: Ірина Білик поділилася своєю трагедією

10:17 25 червня 2024
Ірина Білик та Антон Смецький

Відома співачка Ірина Білик поділилася своєю особистою трагедією. На війні загинув її друг, хореограф та танцюрист Антон Смецький. Про це співачка написала на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, а сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок, — написала Ірина. — Лети, прекрасна Душа!!! Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці.

Місяць тому у палаці «Україна» люди аплодували тобі стоячи… Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!"

Антон Смецький був хореографом-постановником номерів для багатьох українських зірок. З початком повномасштабного вторгнення він пішов захищати країну, був сапером, а восени 2023 року отримав важке поранення і втратив ногу. Попри це Антон після протезування знову повернувся на фронт. У чоловіка залишилась дружина та маленька дитина.

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«Цвіт нації гине, скільки ще», — прокоментували допис Ірини Білик.

«Клята війна, забирає у нас найкращих людей», — написали у відповідь.

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«Слава Герою! Такі красені гинуть», — з болем прощалися з захисником.

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«ФАКТИ» писали, що на війні загинув актор Євген Шумілов.

На фото у заголовку Ірина Білик та Антон Смецький

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