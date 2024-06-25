«Забирає найкращих»: Ірина Білик поділилася своєю трагедією

Відома співачка Ірина Білик поділилася своєю особистою трагедією. На війні загинув її друг, хореограф та танцюрист Антон Смецький. Про це співачка написала на своїй сторінці у соціальній мережі.

ВІДЕО ДНЯ

«Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, а сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок, — написала Ірина. — Лети, прекрасна Душа!!! Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці.

Місяць тому у палаці «Україна» люди аплодували тобі стоячи… Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!"

Антон Смецький був хореографом-постановником номерів для багатьох українських зірок. З початком повномасштабного вторгнення він пішов захищати країну, був сапером, а восени 2023 року отримав важке поранення і втратив ногу. Попри це Антон після протезування знову повернувся на фронт. У чоловіка залишилась дружина та маленька дитина.

РЕКЛАМА

«Цвіт нації гине, скільки ще», — прокоментували допис Ірини Білик.

«Клята війна, забирає у нас найкращих людей», — написали у відповідь.

РЕКЛАМА

«Слава Герою! Такі красені гинуть», — з болем прощалися з захисником.

РЕКЛАМА

«ФАКТИ» писали, що на війні загинув актор Євген Шумілов.

На фото у заголовку Ірина Білик та Антон Смецький

113

Читайте нас у Facebook