F-16 проти російської авіації: чому немає повітряних дуелей та чим можуть допомогти Україні модифікації «Сокола» із США, Тайваню та Сінгапуру

Отримані у серпні літаки F-16 активно використовуються для боротьби з ракетами окупантів, й пілоти навіть ставлять при цьому світові рекорди. Але водночас немає даних про повітряні бої американського літака з авіацією агресора, що пояснюється технічною слабкістю F-16 перед найсучаснішими літальними апаратами рф.

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Так, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, говорячи про рекорд пілота, який збив 6 ракет за один виліт, бідкався, що не вистачає потужніших модифікацій F-16. Без літаків з потужнішими радарами та далекобійними ракетами змагатися у повітряних боях з технологічними літаками росіян досить важко.

Ймовірно, офіцер Повітряних сил ЗСУ мав на увазі найсучасніші літаки вс рф, такі як Су-35 та Су-57. Але навіть умовно «старіший» Су-35 має масу переваг перед F-16, серед яких:

- вік: Су-35 — 2014 року, а F-16 — 1975-го;

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- максимальна швидкість: у Су-35 вона становить 2500 км/год, а у F-16 — 2178 км/год;

- максимальна стеля польоту: 20 000 у Су-35 і 18 500 метрів у F-16;

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- бойовий радіус і максимальна дальність: за цим показником літаки приблизно рівні, за умови обладнання підвісними паливними баками і Су-35, і F-16 можуть подолати близько 4500 км, а ось за бойовою дальністю в «американця» показник трохи кращий: близько 1600 км — у «Сушки» та 1700 км — у F-16;

- озброєння: за цим показником Су-35 помітно сильніший — 30-мм авіагармата і 12 точок кріплення для бомб і ракет суттєво перевершують 20-мм гармату у F-16 та його 9 точок кріплення. Крім того, найдалекобійніша ракета у Су-35 — Р-37М — нібито здатна летіти на дальність до 300 км. Втім, є питання, наскільки це правда та чи багато таких ракет. Найдальнобійніша ракета F-16, AIM-120D, здатна бити на 180 км, при цьому її виробництво почалося у 2007 році, тоді як Р-37М виробляють з 2014 року, тобто ракет для «американця» виготовлено, ймовірно, більше;

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- дальність роботи радара — тут помітна перевага також на боці Су-35, його РЛС з фазованими антенними ґратами «Н035 Ірбіс» може «бачити» ціль на відстанях до 400 км, якщо це не перебільшення. А РЛС F-16 в базовій модифікації AN/APG-66(V)2 «бачить» ціль на 90 км. Тобто льотчик на Су-35 може помітити F-16 раніше та збити його ракетою Р-37М з безпечнішої дистанції;

- кількість, у цьому показнику перевага повністю на стороні F-16, яких було випущено понад 4600 одиниць проти більш ніж 130 Су-35. Але поки що F-16 для України виділяються вкрай дозовано, і тому й за цим показником перевага не на боці Повітряних Сил ЗСУ.

Інфографіка сайту «Телеграф»

Дещо покращити ситуацію може передача F-16 з потужнішим і сучаснішим радаром: AN/APG-83 дозволяє засікати повітряні цілі на дальності до 370 км, тобто майже на рівні Су-35. Подібні радари є на F-16 Нацгвардії США, Тайваню, Сінгапуру та інших країн. Наприклад, Сінгапур має до 60 F-16, які пройшли модернізацію у вересні 2023 року.

Нагадаємо, перші F-16 Україна отримала у серпні 2024 року, а у січні 2025-го має отримати Mirage 2000−5F.

Фото у заголовку з відкритих джерел

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