Французькі винищувачі Mirage вже можуть бути в Україні: як вони змінять хід війни
Оскільки росія посилює свої повітряні удари по цивільних об'єктах в Україні, взаємодія між Києвом і Парижем активізувалася. Так, у січні 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України мають отримати перші три винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000−5F. Вони були модифіковані за допомогою DGA, щоб виконувати набагато більше функцій, ніж перехоплювачі, якими вони є зараз. Зрештою, близько десяти літаків цього типу матимуть українське маркування, пише видання Avions legendaires.
Пілотам Повітряних сил ЗСУ знадобилося кілька місяців, щоб навчитися керувати одномісним Mirage 2000-
Цілком ймовірно, що перші три літаки будуть поставлені до 20 січня 2025 року. Деякі джерела навіть припускають, що вони вже присутні в Україні, але наразі використовуються лише для тренувальних польотів. Слід пам'ятати, що Франція оптимізувала Mirage 2000-
Dassault Aviation Mirage 2000-
Наприкінці 2024 року ЗМІ повідомляли, що українські пілоти та механіки завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-
Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап розповідав, що українські воїни зможуть використовувати ці літаки як носії західних ракет SCALP та Storm Shadow. Вони дадуть українським пілотам ширший асортимент можливостей на відміну від Су-24, з якого зараз пускають дані ракети.
Тим часом Україна активно застосовує БПЛА проти інфраструктури ворога. Крім того, днями ЗСУ завдали унікальний удар з безпілотного катера, знищивши декілька російських гелікоптерів.59
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