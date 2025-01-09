Українців від тарифу 6,5 гривні за кіловат врятують лише вибори: експерт пояснив, який тут зв'язок

Українцям уже влітку прогнозують можливе зростання тарифу на електроенергію до 6,5 гривні за 1 кіловат із перспективою подальшого збільшення до 9 гривень протягом ще 2 років. І уникнути такого зростання можуть допомогти хіба що вибори. На цьому наголосив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко в етері Вечір.Live. За його словами, причина тут у вимозі МВФ до української влади про приведення цін на електроенергію для населення до рівня ринкових. Останні ж, за даними обленерго, становлять близько 9,5 грн за 1 кВт/год.

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«Тут прямий зв'язок між МВФ та зростанням тарифів, і гроші від фонду ми вже отримали», — зазначив експерт.

Як особливо наголосив Олег Попенко, уникнути зростання тарифів на світло для населення у 2025 році доможуть хіба що оголошені президентські чи парламентські вибори. В умовах виборів та боротьби за симпатії населення влада навряд чи піде на таке підвищення ціни.

«Саме тому одним з головних чинників впливу на ухвалення нових тарифів буде політична ситуація в Україні», — резюмує Олег Попенко.

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Крім того, як раніше повідомляли «ФАКТИ», Олег Попенко прогнозує, що відмова від транзиту російського газу через Україну може призвести також до зростання тарифу для населення на це паливо у 2025 році до 10,5−12 гривень за кубометр.

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