Ворог атакував Кривий Ріг балістикою: скільки ракет збила ППО

Окрім обстрілів вночі, росіяни вдруге вдарили по Дніпропетровщині серед дня. Зокрема, місто Кривий Ріг було обстріляно «Іскандерами».

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Так, о 14:10 9 січня окупанти атакували місто Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К».

«Усі три ракети збито підрозділами повітряного командування „Схід“ Повітряних Сил ЗС України», — йдеться у повідомленні.

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Пізніше факт збиття трьох ракет підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Крім Кривого Рогу, агресор впродовж дня бив і по інших населених пунктах Дніпропетровщини. Потерпали Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська — міська та сільська — громади. Пошкоджені 3 приватні будинки та стільки ж господарських споруд, одна — зруйнована. Понівечена теплиця. Минулося без жертв, повідомив Лисак.

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Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вдень ворог скинув три керовані авіабомби на Херсон. В місті є влучання та постраждалі.

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