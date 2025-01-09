Ворог скинув три керовані авіабомби на Херсон: є влучання та постраждалі

В четвер, 9 січня, окупанти завдали авіаудару по Херсону. Внаслідок атаки є влучання і постраждалі.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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За його словами, росіяни випустили три керовані авіабомби. Одна з них влучила у приватний будинок, зруйнувавши його.

З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес.

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Також зафіксовано влучання в підприємство і дитсадок. Внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі.

Пізніше Мрочко повідомив про ще двох постраждалих — чоловіків 52 та 62 років, які були на вулиці в момент влучання КАБ. 52-річного чоловіка ушпиталили, у нього травми обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

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Згодом кількість постраждалих зросла до шести.

Російські війська також обстріляли Білозерку. За інформацією ОВА, один з ворожих снарядів «прилетів» в гараж, через що постраждав 24-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Після надання меддопомоги потерпілого відпустили на амбулаторне лікування.

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Зазначимо, що останніми тижнями російські окупанти посилили обстріли Херсона та області. Особливо почастішали атаки FPV-дронами. Також через посилення обстрілів у селищах під Херсоном призупинили рух автобусів на деякий час.

Як повідомляли «ФАКТИ», впродовж минулої доби росіянами завдано сотні ударів по Україні. Зокрема, вчора ввечері ворог атакував Запоріжжя. В результаті удару 13 людей загинули, понад 80 постраждали.

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