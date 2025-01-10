Вовчий Місяць посилить емоції: чого чекати від першої повні 2025 року і кому зі знаків зодіаку вона піде на користь

Зазвичай перша повня нового року у січні має назву Вовча. А ще її називають Суворою. Це давня назва, адже зазвичай у січні було холодно та морозно. У довгі морозні ночі вовки виходили на полювання і луна далеко розносила їхнє виття, яке пращури вважали містичним.

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Цього разу Місяць стане повним у вівторок, 14 січня. Це відбуватиметься у знаку Рака. «ТСН», посилаючись на астрологиню Марину Скаді, пише, що повня у Раку — це «союз інтуїції, емоцій та турботи» і що місячна енергія в Раку пов'язана із захистом, турботою та відновленням.

«Повня у водному знаку завжди пов'язана з інтенсивними почуттями і фокусується на сімейних стосунках. Старі емоції, спогади чи переживання можуть вийти на поверхню. Цими днями ви можете отримати відповіді на важливі запитання, просто слухаючи себе. Повня 14 січня нагадає про важливість близьких зв'язків та чуттєвих взаємин. Поєднання повні з ретро-Марсом дасть шанс переглянути минулі помилки і рухатися вперед з упевненістю. Знаком Рака керує Місяць. У міфології та астрології наше нічне світило завжди було символом турботи, емоцій, жіночності та циклічності. Тому знак Рака є символом дому, сім'ї та внутрішнього світу», — зазначає астрологиня.

За її словами, в цей час люди стаються неймовірно чутливими та глибоко сприймають навколишній світ. В цей час не варто ухвалювати важливі рішення. Адже це може бути зроблено під впливом емоцій.

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А novyny.live називають знаки зодіаку, яким перша цьогорічна повня принесе удачу.

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Телець

Гороскоп для Тельців на 14 січня зазначає, що ця повня стане часом емоційного балансу та зміцнення стосунків із близькими людьми. Не виключено, що представники знаку зможуть знайти нові способи вирішення давніх сімейних чи фінансових питань. Удачу знаку можуть принести несподівані знайомства у професійній сфері. Тельці також можуть реалізувати ідеї, які раніше здавалися складними. Цьому сприятиме практичний підхід знака до справ.

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Скорпіон

Гороскоп на 14 січня для Скорпіонів обіцях сприяння зірок у професійній сфері. Повня стане часом, коли у Скорпіонів активізується інтуїція. Отже, знаку вдасться ухвалювати правильні рішення та працювати над складними справами. Також цей час ідеально підходить, аби владнати конфлікти, якщо вони раніше виникали на роботі.

Риби

Гороскоп на 14 січня для Риб не виключає, знак може знайти нові джерела творчого натхнення та особистісного зростання. В цей час варто встановлювати нові зв'язки, які виявляться корисними в майбутньому. Зірки обіцяють Рибам сприяння у будь-яких починаннях. Головне — довіритися своїм почуттям.

Про те, яким п'яти знакам зодіаку щаститиме у вихідні, 11 та 12 січня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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