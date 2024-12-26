Не втратьте своє щастя: в якому місяці 2025 року у кожного знаку Зодіаку найбільше шансів зустріти кохання

Карти Таро прогнозують, що сьогодні у багатьох знаків Зодіаку буде яскравий та насичений день. А ще кілька днів до Нового року та інших зимових свят!



А згодом — багато днів наступного року, в які можна розбагатіти, знайти нових друзів і навіть нове кохання! А в які місяці та дні це буде найлегше зробити, розповідає сайт з гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Кохання може наздогнати Овнів у серпні та жовтні. З 23 липня по 22 серпня сонце знаходиться у вашому п'ятому домі, а з 23 вересня по 23 жовтня — у сьомому. Це час, коли особливо привабливі Терези та Леви, що гармонійно впливають на вашу енергетику.

Телець (20 квітня — 20 травня)

РЕКЛАМА

Для Тельців вересень та листопад стають періодами доленосних зустрічей. Сонце у п'ятому домі з 23 серпня по 22 вересня та у сьомому домі з 23 жовтня по 21 листопада посилює шанси знайти своє кохання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

РЕКЛАМА

Близнюкам варто звернути увагу на жовтень та грудень. Періоди з 23 вересня по 23 жовтня та з 22 листопада по 21 грудня відкривають ваше серце для нових романтичних зв'язків.

Рак (22 червня — 22 липня)

РЕКЛАМА

Листопад та січень стають для Раків місяцями любовних відкриттів. Сонце, перебуваючи у п'ятому домі з 23 жовтня по 21 листопада та у сьомому домі з 22 грудня по 20 січня, створює сприятливу атмосферу для глибоких почуттів.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви знаходять шанси на кохання взимку — у грудні та лютому. Ці періоди, з 22 листопада по 21 грудня та з 20 січня по 19 лютого, роблять вас особливо яскравими та привабливими.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Січень та березень обіцяють Дівам романтичні зміни. Сонце у п'ятому домі з 22 грудня по 20 січня та у сьомому домі з 19 лютого по 20 березня сприяє розвитку особистого життя.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Лютий і квітень — ключові місяці для Терезів. З 20 січня по 19 лютого сонце у п'ятому домі посилює чуттєву енергію, а з 21 березня по 19 квітня — у сьомому — приносить довгоочікувані зустрічі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони можуть знайти свою любов у березні та травні. Періоди з 19 лютого по 20 березня та з 20 квітня по 21 травня — це час, коли пристрасті киплять, а нові знайомства мають перспективу стати доленосними.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців особливо вдалі квітень та червень. Сонце у п'ятому домі з 21 березня по 19 квітня та у сьомому домі з 21 травня по 21 червня посилює ваші шанси на романтичні зустрічі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Весна та літо стають часом кохання для Козерогів. Сонце з 20 квітня по 21 травня у п'ятому домі та з 21 червня по 22 липня у сьомому домі приносить можливості для глибоких та значущих зв'язків.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям варто відзначити у календарі червень та серпень. З 21 травня по 21 червня сонце у п'ятому домі відкриває ваше серце, а з 23 липня по 22 серпня у сьомому домі — приваблює щире кохання.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Літо стає часом романтики для риб. З 21 червня по 22 липня сонце у п'ятому домі робить вас особливо чуттєвим, а з 23 серпня по 22 вересня — обіцяє незабутні зустрічі.

Також нагадаємо, що літо-2025 на думку езотериків, має всі шанси стати сповненим кохання і здійснення бажань.

59

Читайте нас у Facebook