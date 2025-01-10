Під покровом Удачі: п'яти знакам зодіаку пощастить у вихідні, 11 і 12 січня

Завершується другий робочий тиждень нового року, на який раніше астрологи давали поради всім знакам зодіаку. Попереду — вихідні, 11 та 12 січня, які, як стверджують знавці зірок, мають бути особливо щасливими для кількох представників зодіакального кола.

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Овен

Гороскоп на суботу та неділю для Овнів не виключає, що у ці вихідні на представників знаку очікують несподівані сюрпризи як в особистій, так і професійній сферах. Це, можливо, може бути як запрошення на приємний захід з подальшим розширенням кола спілкування, так і початок нового проекту, над яким Овни давно замислювалися, але приступити до нього ніяк не наважувалися. Можливо, у ці вихідні знак отримає пропозицію, яка покращить його фінансове становище, стверджує slovofraza.com.

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Лев

Гороскоп на вікенд для Левів обіцяє знаку багато сил та натхнення, що дозволить вирішити будь-яке завдання. Незважаючи на те, що попереду вихідні дні, Леви можуть отримати давно очікувані та надихаючі новини щодо роботи або фінансів. У відносинах із близькими людьми все буде гармонійно. Зірки радять Левам не забувати про свої хобі — можливо ви зможете не лише насолоджуватися улюбленою справою, а й монетизувати її.

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Стрілець

Гороскоп на 11 та 12 січня для Стрільців обіцяє знаку, що все в житті складатиметься на його користь. Так що попереду вдалий час для того, щоб розпочати нові справи — удача буде на вашому боці. Не виключено, що ваші стосунки з близькою людиною зможуть вийти на новий рівень. Може, має сенс вирушити у коротку подорож із вашою другою половинкою? Адже нинішні вихідні чудово підходять для цього. Також Стрільці у вихідні дні зможуть вирішити питання, яке давно їх непокоїло.

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Телець

Гороскоп на вихідні дні для Тельців рекомендує знаку прислухатися до інтуїції — вона буде загострена. Це допоможе Тельцям ухвалити правильні рішення, пов'язані з грошима. Це може бути або інвестиційний проект, або якась вигідна покупка. Також ці субота та неділя — прекрасні дні для зміцнення стосунків з рідними та близькими. Саме час обговорити всі питання, що хвилюють вас, з сім'єю, і розпланувати найближче майбутнє.

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Терези

Гороскоп на 11 та 12 січня для Терезів обіцяє знаку «зелене світло» за багатьма напрямками. Чим би ви не займалися, знак супроводжуватиме успіх і підтримка оточуючих. У тому числі й в особистому житті — у Терезів можливі романтичні зустрічі, які зможуть зробити ці дні незабутніми. Якщо ж у відносинах з близькими людьми виникли непорозуміння, то саме час скористатися прихильністю зірок і розставити крапки над «і».

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Фото Pixabay

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