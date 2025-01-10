ЗСУ отримали новітню німецьку БМП: що це за техніка

У рядах ЗСУ часто може помітити дуже рідкісну техніку, що обчислюється буквально одиницями. Наприкінці 2024 року в Україну прибула дослідна німецька БМП Lynx («Рись»), вона ж KF41, яку прийняли на озброєння поки що тільки в Угорщині, і яка прибула в Україну для випробувань.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє пресслужба виробника БМП, німецького концерну Rheinmetall. Як підкреслює пресслужба, машина пройде польові випробування, за якими може відбутися велике замовлення. Також концерн веде переговори про створення в Україні заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Як пише військовий експерт Андрій Харук, вперше KF41 була продемонстрована на виставці озброєнь у 2018 році і належить до так званих «важких» БМП — її вага становить 45 тонн. Турбодизель Liebherr D9612 потужністю 1500 к. с. може розігнати техніку до 65 км/год, а запас ходу по шосе становить 410 км. Також БМП може долати брід глибиною 1,5 м.

Як повідомляє пресслужба німецького концерну, бойова машина піхоти «Рись» оснащена населеною баштою «Ланс 2.0», озброєною 30-мм гарматою МК 30−2/АВМ. Бронетранспортер також може бути оснащений вбудованою пусковою установкою протитанкових керованих ракет Spike LR2. Завдяки великому внутрішньому об'єму Lynx пропонує місце для трьох членів екіпажу і піхотної групи до дев'яти солдатів.

РЕКЛАМА

За даними Андрія Харука, у башті Lance 2.0. можуть розміщуватися двоє людей, а 30 мм гармата може стріляти як традиційними боєприпасами, так і снарядами з програмованим детонатором. Її доповнює 7,62-мм триствольний кулемет RMG (Rheinmetall Machine Gun), побудований за схемою Ґатлінга. Крім цього, є висувна двозарядна пускова установка для ПТКР Spike-LR2. На башті передбачено встановлення дистанційно керованого модуля MSSA (Main Sensor-Slaved Armament) з 7,62- або 12,7-мм кулеметом або 40-мм гранатометом.

Башта комплектується оглядово-прицільною системою SEOSS-2 (Stabilized Electro-Optical Sighting System). Для командира призначений панорамний оглядово-прицільний пристрій SEOSS-2Р. Він захищений броньовим кожухом. Кут переміщення пристрою в горизонтальній площині становить 360 º, у вертикальній — від -13 º до +70 º. SEOSS-2Р пов'язаний із модулем MSSA. Навідник використовує приціл SEOSS-2S, встановлений у броньованому кожусі поруч із гарматою. Кут його переміщення в горизонтальній площині — всього 15º (по 7,5º праворуч і ліворуч), у вертикальній — такий самий, як у SEOSS-2Р.

РЕКЛАМА

Завдяки вазі KF41 забезпечується захист у лобовій проєкції корпусу і башти рівню 6 за STANAG 4569, тобто витримує влучання 30-мм бронебійного снаряда з відстані 500 м, у бічній — рівню 4 (витримує влучання 10,5-мм). Для протидії ПТКР і гранатам РПГ передбачено встановлення системи активного захисту StrikeShield. Є також система постановки димових завіс ROSY (Rapid Obscuring System) — чотири п'ятиствольні 40-мм гранатомети, встановлені на башті. Протилежний захист відповідає рівню 4а/4b, тобто захищає екіпаж від наслідків підриву міни із зарядом 10 кг тротилу під корпусом або гусеницею. Усе це робить «Рись» досить добре захищеною технікою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в росії змушені створювати техніку з явними недоліками, ймовірно використовуючи для цього старі запчастини.

РЕКЛАМА

Фото: Rheinmetall

50

Читайте нас у Facebook