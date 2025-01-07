Бойовий інженерний трактор для штурмовиків: на озброєнні легендарної 3-ї ОШБр помітили рідкісну техніку

Бойові дії — це не лише штурми та ракетні удари, а й оборона, під час організації якої не обійтися без спеціальної техніки. Таку техніку, іноді дуже специфічну, можна зустріти навіть у штурмових частинах, заточених насамперед на атакуючі дії. Так, у 3-й штурмовій бригаді ЗСУ був помічений бойовий інженерний трактор FV180. Ця машина має давню історію.

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Як пише військовий експерт та історик Андрій Харук, випуск цієї техніки почався у 1977 році. FV180 — це гусенична легкоброньована машина-амфібія, обладнана великим ковшем для земляних робіт: підготовка підходів до переправ, копання капонірів, будівництво земляних загороджень, ремонт доріг.

Екіпаж складається з двох осіб — механіка-водія та командира, а основний робочий орган техніки — великий землерийний ківш-відвал. Також була вантажна стріла, що дозволяла підіймати вантажі масою до чотирьох тонн на висоту 1,8 м. Є лебідка самовитягування у передній частині корпусу та спеціальна ракета, яка може закидати якір цієї лебідки на відстань до 100 м. FV180 може долати вбрід водні перепони глибиною до 1,8 м, глибші ж долає вплав. Рух забезпечується 12,2-літровим дизельним двигуном Rolls-Royce C6TFR з турбонаддувом, що розвиває потужність 320 к. с. Важить машина 17,5 тонни, її довжина становить 7,55 м, ширина — 2,95 м, висота — 2,65 м. На шосе вона може розігнатися до 56 км/год, а запас ходу становить 360 км.

FV180 служив в армії Великої Британії до 2013 року й продовжує залишатися на озброєнні ЗС Індії та Сінгапуру. Таким чином, FV180 з 3-ї штурмової бригади, швидше за все, був куплений у приватного власника волонтерами та переданий до ЗСУ. Та, ймовірно, такої техніки до Сил оборони України потрапило кілька одиниць.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що проблема величезних втрат техніки в росії призвела до того, що як нові запчастини вони використовують старі й навіть іржаві деталі.

Фото 3-й ОШБр

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