«Ми у розпачі»: зоозахисники б'ють на сполох у зв'язку з масовим отруєнням безпритульних собак у Білій Церкві

У Білій Церкві, де нещодавно через павербанк мало не згоріла школа, фіксують випадки отруєння собак. Про це повідомляє зоозахисний паблік Homeless World.

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«Наступного дня усі сліди зникають, і знайти винних стає складно. Ми у відчаї, адже підгодовуємо багатьох тварин у Білій Церкві, а зараз просто не можемо знайти їх… Деяких тварин ми з вами навіть лікували у ветклініках, але не могли взяти до себе в центр через брак місць. Їх теж не можемо знайти. Ситуація критична, тож ми звертаємося до кожного та кожної з вас!» — йдеться у повідомленні.

Містян закликають звертатися до поліції у випадку, якщо бачать підозрілих людей на вулиці, а якщо помітили тварину з ознаками отруєння — просять терміново везти до місцевої ветклініки.

«Якщо помітили собаку з ознаками отруєння: — Негайно викликайте таксі й везіть тварину до клініки „Доктор Вет“ (вул. Леваневського, 55). Ми вже попередили керівництво клініки і беремо на себе лікування тварини», — повідомили зоозахисники.

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Як писали «ФАКТИ», кілька років тому Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення першої інстанції у справі догхантера Олексія Святогора — раніше виправдувальний вирок ухвалив Шевченківський райсуд Києва.

Фото: zp.depo.ua

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