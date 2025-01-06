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Події

Під Києвом через павербанк мало не згоріла школа (фото)

20:56 6 січня 2025
Під Києвом у школі вибухнув павербанк&nbsp;— Фото: ДСНС України

Сучасні гаджети можуть бути не лише корисними, але й смертельно небезпечними. На Київщині в одній зі шкіл Білоцерківського району, попередньо, вибухнув павербанк. Це спричинило пожежу в роздягальні спортзалу. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

«Рятувальники евакуювали 9 учнів та ліквідували загоряння. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина загоряння встановлюється фахівцями», — йдеться у повідомленні.

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Рятувальники нагадали, що про те, як користуватися павербанками, а також зарядними станціями можна дізнатися з курсу «Не стій — вмикай: світло, тепло, інтернет».

Як писали «ФАКТИ», днями в Одесі в квартирі вибухнув павербанк. Виникла пожежа в приміщенні ванної кімнати в квартирі на 6-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Пожежу оперативно приборкали. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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Раніше на Харківщині загинула 11-річна дівчинка, в руках якої вибухнув планшет. Вона отримала смертельне ураження током — гаджет, який вона тримала, в той час заряджався.

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