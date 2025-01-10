«Туз Денаріїв» обіцяє прибуток Близнюкам, а «Сонце» — успіх Скорпіонам: Таро-прогноз на 11 січня
Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на суботу, 11 січня 2025 року. Цей день принесе як виклики, так і перспективи для кожного знаку Зодіаку, пише slovofraza.com.
КОЗЕРІГ — Шістка Мечів
Козерогам буде надана можливість залишити старе позаду та рушити до нових горизонтів. Не бійтеся ризикнути і зробити крок уперед.
ВОДОЛІЙ — Десятка Мечів
Водоліїв чекає закінчення чогось важливого. Це відкриє шлях для нового початку. Потрібно обмежити зовнішні подразники та дозволити собі відпочити.
РИБИ — Імператор
Рибам буде потрібна рішучість і сила волі. Продовжуйте рухатися вперед із впевненістю, і ви побачите результати.
ОВЕН — Вісімка Мечів
Овни можуть відчути себе скуто через обставини чи вплив оточуючих. Не бійтеся шукати підтримки навіть якщо інтуїція тимчасово відмовляє.
ТЕЛЕЦЬ — Дев'ятка Денаріїв
Тельці пишатимуться своїми здобутками, а матеріальний добробут та впевненість у майбутньому нададуть їм сил.
БЛИЗНЮКИ — Туз Денаріїв
У Близнюків з'явиться можливість покращити матеріальне становище. Це ідеальний час для започаткування проектів або прийняття рішень, пов'язаних з фінансами.
РАК — Маг
Раки отримають здатність керувати ситуаціями та знаходити рішення у складних умовах. Довіряйте своїм силам.
ЛЕВ — П'ятірка Жезлів
У Левів можливий конфлікт, який допоможе їм розкрити свої сильні сторони. Потрібно бути готовими до відвертих розмов із близькими чи колегами.
ДІВА — Дама Кубків
Дівам допоможе інтуїція чи емоції. Звертайте увагу на підказки та знаки долі — вони допоможуть вам ухвалити правильні рішення.
ТЕРЕЗИ — Дама Мечів
Терези будуть прагнути до незалежності і діяти для досягнення своїх цілей. Відкрийтеся новим перспективам і рухайтеся до свободи.
СКОРПІОН — Сонце
Скорпіонів чекає успіх, радість та визнання. Постарайтеся зберегти відкритість та щирість у цей день.
СТРІЛЕЦЬ — Колісниця
Стрільців чекає динамічний день. Потрібно виявити терпіння і зібрати докупи всі елементи свого життя, щоб рухатися до мети.
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