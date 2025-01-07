Окупанти продовжують обстріли України: повітряна тривога лунала вночі у низці населених пунктів

Ввечері 6 січня та в ніч на 7 січня росія атакувала Україну ударними дронами та КАБами. Повітряна тривога лунала у низці областей.

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За даними командування Повітряних сил, у ніч на 7 січня противник атакував 38 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 28 «шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, три із них полетіли в напрямку росії.

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Щонайменше 30 будинків пошкоджено під час російського обстрілу села на Харківщині, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Три авіаційні бомби ворог скинув на село Золочів Богодухівського району. Постраждалих немає, але 61-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, повідомили у відомстві. Пошкоджено 30 приватних будинків, два багатоквартирні, лінії електромережі та автомобіль.

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За інформацією керівника Дніпопетровської ОВА Сергія Лисака, ввечері та вночі окупанти продовжували тероризувати Нікопольщину. Застосували по району важку артилерію.

Пошкоджені 2 торгівельні кіоски. Минулося без жертв. З обстрілу почався й ранок. Агресор вгатив по Марганецькій громаді з РСЗВ «Град».

Впродовж доби окупанти завдали 380 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, повідомив керівник області Іван Федоров.

На Донеччині в результаті обстрілів ворога одна людина загинула, ще троє — поранені.

Вчора ввечері ворожий дрон атакував маршрутку у Херсоні. Загинули двоє людей, ще 12 — постраждали, повідомив керівник МВА Мрочко.

Як повідомляли «ФАКТИ», у ніч проти 6 січня 2025 року, на Богоявлення, росіяни атакували Україну з повітря, застосувавши ракети та ударні БпЛА. Окупанти вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО збила дві керовані ракети Х-59 та 79 ударних БпЛА.

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