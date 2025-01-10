Нічний «обмін» ударами дронів: у Києві «шахед» поцілив у багатоповерхівку, під Ростовом горить завод (фото, відео)

У ніч проти 10 січня росіяни знов атакували Україну «шахедами». Зокрема, в столиці повітряна тривога оголошувалася кілька разів.

Як повідомляв вночі начальник Київської міської військової адміністрації Тимут Ткаченко, уламки збитого дрона-камікадзе влучили у багатоповерхівку в Соломʼянському районі

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Уламки дрона пошкодили автівки в Солом'янському районі. Фото "КС.новини Київ"

«Попередньо без постраждалих. Пошкоджено вікна, 6 автівок. На місці працюють служби», — додав він.

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За попередніми даними, "шахед" влучив у технічний поверох 15-поверхівки. Пожежа не поширилася на квартири та локалізувалася саме на техповерхах.

Тим часом в міноборони росії також повідомляли про атаку 40 ударних БпЛА, які «перехопили та знищили»: 16 — над територією Ростовської області, по чотири БпЛА — над територіями Курської та Воронезької областей, три БпЛА — над територією Брянської областей, два — над територією Краснодарського краю, один — над територією Білгородської області та десять — над акваторією Азовського моря.

А тво губернатора Ростовщини Юрій Слюсар заявляв про пожежі на кількох локаціях: у приватних будинках (село Чалтир та хутір Крюков) та на території виробничого підприємства у селі Крим. Він заявив, що станом на ранок було «ліквідовано відкрите горіння на промвиробництві на площі 2 тис.кв.м».

Також повідомлялося про пожежі у Краснодарському краї рф, де, за повідомленням Exilenova+, у Корєновську «прикурили артилеристів».

Палає й у Ленінградській області рф — потужна пожежа спостерігається на підприємства «Інгрия Тех», що в Гатчині. Зазначається, що компанія працює у сфері будівництва та ремонту. Що стало причиною пожежі, наразі не відомо.

Нагадаємо, що 8 січня загарбники вдарили авіаційними ракетами по Запоріжжю, поціливши по промисловому підприємству. Наразі відомо про 13 загиблих — 9 січня в місті оголошували днем трауру. Загалом постраждало більше 120 містян.

Фото — скріншот

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