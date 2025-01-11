З’явилися тривожні новини про стан онкохворого Чарльза III: король готується до передачі престолу

Пройшло зовсім небагато часу після того, як король Чарльз III, королева Камілла та інші члени королівської родини привітали принцесу Уельську з днем народження, як ЗМІ повідомили не зовсім втішні новини щодо короля.



Згідно з інформацією, яку дізналися журналісти, у монарха онкологія підшлункової залози і такий тип хвороби смертельний. У зв'язку з цим, пише британське видання, король активніше готується до передачі справ своєму синові Вільяму.

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Зазначимо, що про рак Чарльза III відомо вже понад рік, і саме через хворобу король різко змінив свою дієту, зменшивши прийом їжі до половини авокадо, проте більше жодної конкретики палац так і не повідомляв.

Останнім часом у мережі ходять чутки, що королю радять виключити із заповіту свого молодшого спадкоємця Гаррі.

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«Багато хто у королівських колах вважає, що він не заслуговує на жодний фунт», — розповів виданню інсайдер.

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Відомо, що Чарльз III вже давно розподілив, кому і що дістанеться після його смерті, — імовірно, ще до того, як Гаррі переїхав до США з Меган Маркл.

Зауважимо, що розмови про швидку коронацію Вільяма точаться давно. Чарльз III, подейкують, збирається піти на пенсію до того, як стане слабким. Водночас Кейт Міддлтон та принц Вільям хочуть, щоб Чарльз якомога довше правив Великобританією, але розуміють: його стан вносить свої корективи до цих планів.

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