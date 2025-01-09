Кейт Міддлтон дочекалася теплих слів: принц Вільям зворушливо привітав кохану з днем народження

Кейт Міддлтон не завжди може відверто виявляти свої почуття, але сьогодні, у день її народження, ніхто, певно, не приділяв багато уваги дотриманню принцесою Уельською правил королівського етикету. Всіх цікавило, як привітає принцесу її коханий чоловік.

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І ось кілька годин тому (у Великобританії це була перша половина дня, оскільки різниця між Києвом та Лондоном складає дві години) принц Уельський опублікував зворушливе привітання з днем народження своєї дружини.

В особистому посланні Вільям похвалив свою Кейт за силу духу і додав, що він, Джордж, Шарлотта і Луї «так пишаються нею».

«Найнеймовірнішій дружині та матері. Сила, яку ти виявила за останній рік, вражає. Джордж, Шарлотта, Луї і я так пишаємось тобою. З днем народження, Кетрін. Ми любимо тебе. Вільям», — йдеться у привітанні.

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Це миле послання супроводжувалося новою фотографією принцеси Уельської, яка раніше не публікувалася, і була зроблена Меттом Портеусом у Віндзорі минулого літа.

На чорно-білому знімку принцеса Уельська позує вдома в джинсах і картатому шарфі. Варто пояснити, що особисте послання, в день, коли не відзначається ювілей — це досить незвичайно для королівської родини. І це, мабуть, найемоційніше послання, яким Вільям колись ділився.

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Втім, варто сказати, що першими Кейт сьогодні привітали король Чарльз III і королева Камілла. У своєму акаунті вони поділилися милою фотографією Кейт Міддлтон під час прогулянки на Різдво в Сандрінгемі.

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«З днем народження, принцеса Уельська!» — написано на фото, на якому Кейт посміхається і тримає в руках букет квітів.

Також майбутню королеву привітали представників громадськості.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що перед днем народження принцеси журналісти підрахували, скільки суконь має Кейт Міддлтон, і які «лайфхаки» використовує для оновлення свого гардероба.

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