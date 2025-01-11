Левам — «Сила», Терезам — «Закохані», а Рибам — «Місяць»: Таро-прогноз на 12 січня та гороскоп Анжели Перл на Повню

Рік тільки починається, тому у багатьох людей є гарний шанс залучити у своє життя багатство та достаток за допомогою вибору «правильного» кольору при декоруванні дому.



Також в нагоді стануть поради на завтрашній день від професійних тарологів, які публікує видання Modista.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Карта дня: «Колісниця».

Овни, завтра ви будете себе почувати як справжній завойовник! Карта «Колісниця» символізує рух, силу волі та рішучість. Вас переповнює енергія, ви готові досягти будь-якої мети. Сміливо беріться за нові проекти, відстоюйте свої ідеї, рухайтесь вперед, незважаючи на перешкоди. Але пам’ятайте про баланс — не дайте амбіціям взяти гору над розсудливістю.

Порада карти: Контролюйте свої емоції, керуйте своїм життям, і успіх не забариться!

Телець

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Карта дня: «Імператриця».

Тельці, завтра вас буде огортати атмосфера гармонії та достатку. «Імператриця» символізує жіночність, творчість, любов до життя. Насолоджуйтесь красою навколишнього світу, приділіть час улюбленим заняттям, спілкуйтеся з близькими. Сьогодні ідеальний день для того, щоб відчути радість буття та поділитися нею з іншими.

Порада карти: Відкрийте своє серце любові, творіть, насолоджуйтесь життям! РЕКЛАМА

Близнюки

Карта дня: «Маг»

Близнюки, завтра ви будете справжнім майстром комунікації! «Маг» символізує інтелект, кмітливість, вміння переконувати. Використовуйте свої таланти, щоб досягти успіху у переговорах, презентаціях, навчанні. Завтра ваші слова матимуть особливу силу.

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Порада карти: Вірте у себе, дійте сміливо, і ви зможете досягти неможливого!

Рак

Карта дня: «Верховна Жриця».

Раки, завтра ваша інтуїція буде вашим найкращий порадником. «Верховна Жриця» символізує мудрість, таємниці, підсвідомість. Прислухайтесь до свого внутрішнього голосу, довіртесь передчуттям. Завтра не час для рішучих дій, краще спостерігати, аналізувати, розмірковувати.

Порада карти: Загляньте у глибини своєї душі, і ви знайдете відповіді на всі запитання.

Лев

Карта дня: «Сила».

Леви, завтра ви будете сповнені внутрішньої сили та впевненості у собі. «Сила» символізує мужність, витримку, здатність подолати будь-які труднощі. Не бійтесь викликів, дійте рішуче, і ви зможете досягти бажаного.

Порада карти: Будьте сміливими, вірьте у себе, і перемога буде за вами!

Діва

Карта дня: «Відлюдник».

Діви, завтра вам знадобиться час для самоаналізу та роздумів. «Відлюдник» символізує мудрість, самопізнання, пошук істини. Присвятіть цей день собі, своїм думкам та почуттям. Уникайте галасливих компаній та зайвої суєти.

Порада карти: Знайдіть час для тиші та самотності, і ви зможете почути голос своєї душі.

Терези

Карта дня: «Закохані».

Терези, завтра на вас чекає день, сповнений романтики та гармонії у стосунках. «Закохані» символізують любов, партнерство, важливий вибір. Якщо ви у пошуках кохання, то завтра можете зустріти свою долю. Якщо ви вже знайшли свою половинку, то цей день ідеально підходить для романтичного побачення, щирих розмов та спільних мрій.

Порада карти: Прислухайтесь до свого серця, довіртесь почуттям, і ви зробите правильний вибір.

Скорпіон

Карта дня: «Смерть».

Не лякайтесь, Скорпіони! «Смерть» у Таро не означає фізичної смерті. Ця карта символізує трансформацію, переродження, кінець одного етапу і початок нового. Завтра ви можете відчути потребу у змінах, бажання позбутися старого і непотрібного. Довіртесь цьому процесу, не опирайтесь йому.

Порада карти: Відпустіть минуле, відкрийтесь новому, і ви відчуєте полегшення та звільнення.

Стрілець

Карта дня: «Помірність».

Стрільці, завтра вам потрібен буде баланс та гармонія у всьому. «Помірність» символізує терпіння, стриманість, вміння знаходити золоту середину. Уникайте крайнощів, дійте розважливо, не піддавайтесь емоціям. Завтра буде ідеальний день для того, щоб відновити сили та знайти внутрішню рівновагу.

Порада карти: Будьте терплячими, знайдіть гармонію у собі та навколишньому світі.

Козоріг

Карта дня: «Імператор».

Козероги, завтра ви — справжні лідери! «Імператор» символізує владу, авторитет, організованість. Використовуйте свої лідерські якості, щоб досягти успіху у роботі, бізнесі, соціальній діяльності. Завтра вам все по плечу!

Порада карти: Будьте впевненими у собі, беріть на себе відповідальність, і ви досягнете вершин успіху.

Водолій

Карта дня: «Зірка».

Водолії, завтра на вас чекає день надії та натхнення. «Зірка» символізує мрії, бажання, віру у майбутнє. Не бійтесь мріяти, ставляти перед собою сміливі цілі та рухатись до них. Завтра ваші бажання можуть здійснитися!

Порада карти: Вірте у свої мрії, слідуйте за своєю зіркою, і вона приведе вас до щастя.

Риби

Карта дня: «Місяць».

Риби, завтра вас огортає атмосфера таємничості та містики. «Місяць» символізує інтуїцію, емоції, підсвідомість. Прислухайтесь до свого внутрішнього голосу, довіртесь передчуттям. Зараз не час для логіки та раціональності, краще покладатися на інтуїцію.

Порада карти: Зануртесь у світ своїх емоцій, дайте волю фантазії, і ви відкриєте для себе нові горизонти.

Також пропонуємо гороскоп від астрологині Анжели Перл на Повню, яка зійде на небо післязавтра, 13 січня.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що крім вибору кольору для прикрашання дому не менш важливо враховувати вимоги до зовнішнього вигляду гаманця чи електронної банківської картки

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